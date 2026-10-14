Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος, την Τετάρτη 14/10, στην εκπομπή «Πρωινό».

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στην προσωπική του παρεξήγηση με την τραγουδίστρια, η οποία οδήγησε στη διακοπή της φιλίας τους.

«Είχα με την Άννα μια σχέση πολλαπλή. Δηλαδή με δέχεται ως έναν άνθρωπο της μόδας. Την έχω βρίσει πολλές φορές με αστείο τρόπο. Άρα λοιπόν, έχω μια οικειότητα. Τον τελευταίο καιρό οι εμφανίσεις που έκανε την αδικούσαν», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Και συμπλήρωσε: «Όταν λοιπόν είπα σε μια συνέντευξη πώς ονειρεύτηκε η Dolce & Gabbana να της δώσουν ένα τέτοιο ρούχο, παρεξηγήθηκε και μου είπε ότι δεν με θεωρεί φίλο της. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πώς λες κάτι σε κάποιον και πώς πας να τον απομακρύνεις. Δεν μπορεί να μιλάει και να λέει: “Εσύ δεν καταλαβαίνεις από κουλτούρα και με κάνεις παρέα για να γίνεις διάσημος”. Αυτό δεν είναι της Άννας για μένα».

«Το καλοκαίρι είχε κάνει ένα χιουμοριστικό βίντεο με τον Ηλία Ψινάκη στην παραλία και της έλεγε ότι το νέο της τραγούδι είναι χιτάρα, ήταν μια πλάκα. Δηλαδή αν δέχεσαι κάτι τέτοιο γιατί έχει πλάκα, γιατί δε δέχεσαι το δικό μου που είπα ας πούμε ότι αυτό το καπέλο δεν ήταν σωστό να το βάλεις;», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς.

govastiletto.gr – Λάκης Γαβαλάς για Βίσση-Καρβέλα: «Θα πρέπει να τιμωρηθούν κάποιοι τρίτοι που τους έφεραν σε αυτό το σημείο»