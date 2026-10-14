Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παίρνει νέες διαστάσεις, με το Παρίσι να εξαπολύει ευθεία επίθεση κατά του Έλον Μασκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X ότι χρησιμοποιεί το μέσο για την οργάνωση μαζικών εκστρατειών διαδικτυακής παρενόχλησης σε βάρος Ευρωπαίων ηγετών, ενώ παράλληλα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για εξωτερικές παρεμβάσεις στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Προειδοποιήσεις για το 2027 και τις ξένες παρεμβάσεις

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Γάλλου υπουργού βρέθηκαν οι επικείμενες προεδρικές εκλογές του 2027. Ο κ. Μπαρό προειδοποίησε ανοιχτά για προσπάθειες ξένων παραγόντων να αποσταθεροποιήσουν τη Γαλλία πριν από τη διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), υπογράμμισε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στην παγκόσμια διαμάχη για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών.

Η πόλωση του δημόσιου διαλόγου

Σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο, οι δυνάμεις που επιδιώκουν την υπονόμευση της δημοκρατίας έχουν αποκτήσει κυρίαρχη θέση στο πεδίο της ενημέρωσης. Οι τακτικές που επιστρατεύονται εντείνουν την πόλωση του δημόσιου διαλόγου και ενισχύουν αυταρχικά πολιτικά κινήματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική.

Η απειλή για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές στοχεύουν στην εμβάθυνση των κοινωνικών διαιρέσεων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, απώτερος στόχος αυτών των δυνάμεων είναι η κατάκτηση της εξουσίας και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να μην την εγκαταλείψουν ποτέ.