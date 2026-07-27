Σε πλήρη λειτουργία τίθεται σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, διευρύνοντας σημαντικά τη βεντάλια των δικαιούχων.

Το νέο πλαίσιο χαμηλώνει το ελάχιστο όριο ένταξης στα 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιπλέον 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Με δόσεις που φτάνουν έως τις 240 για Εφορία – ΕΦΚΑ και έως τις 420 για τράπεζες και servicers, η ρύθμιση προσφέρει σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα μερικής διαγραφής οφειλών.

Ανάσα για 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες – Τα νέα όρια

Η πλέον καθοριστική αλλαγή στο νέο καθεστώς είναι η αισθητή μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλής. Πλέον, δικαίωμα ένταξης έχουν όσοι χρωστούν συνολικά άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που απαιτούνταν με το προηγούμενο πλαίσιο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η βελτίωση αυτή διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων κατά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ.

Έως 420 δόσεις, επιτόκιο 3% και πιθανό «κούρεμα»

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο αποπληρωμής:

Έως 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Έως 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και servicers.

για χρέη προς τράπεζες και servicers. Σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Όλη η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματα, την περιουσία και τις υποχρεώσεις του, ενώ συναινεί στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, ώστε οι πιστωτές να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα.

Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος του μηχανισμού υπολογίζει την πρόταση ρύθμισης.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, εάν κριθεί απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του σχήματος με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ Εξωδικαστικού και Ρύθμισης 72 Δόσεων

Παρότι και οι δύο ρυθμίσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση των οφειλετών, παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι διαφορές της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στην ρύθμιση των 72 δόσεων η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί αφορούν: