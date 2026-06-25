Η συνύπαρξη του φυσικού νομίσματος με τη νέα ψηφιακή μορφή του ευρώ επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από το μέλλον των συναλλαγών στην Ευρωζώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά.

Ελεύθερη επιλογή τρόπου πληρωμής για τους πολίτες

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, τόσο τα χαρτονομίσματα, όσο και το επερχόμενο ψηφιακό ευρώ, θα αναγνωρίζονται εξίσου ως νόμιμο χρήμα. Η κ. Λαγκάρντ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διατηρήσουν οι καταναλωτές το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα πώς επιθυμούν να πληρώνουν στην καθημερινότητά τους. Όπως επεσήμανε, η στρατηγική στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποκλειστούν όσοι επιμένουν στις παραδοσιακές μεθόδους.

Η σημασία και η προστασία των μετρητών

Τα κέρματα και τα τραπεζογραμμάτια παραμένουν θεμελιώδης πυλώνας της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Ως το μοναδικό απτό, δημόσιο χρήμα που εκδίδεται απευθείας από την Κεντρική Τράπεζα, τα μετρητά εγγυώνται την προσβασιμότητα για το σύνολο της κοινωνίας. Η χρήση τους δεν περιορίζεται από την ηλικία, το εισοδηματικό επίπεδο ή τον βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία, γεγονός που καθιστά την προστασία τους βασικό και αναφέρετο δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο τον διάλογο και την τοποθέτηση της Κριστίν Λαγκάρντ στον Γιώργο Αυτιά στον παρακάτω σύνδεσμο: