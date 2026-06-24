Με μια αιχμηρή τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε να απαντήσει η Μαρία Καρυστιανού, μετά την ξαφνική αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από τον πολιτικό της φορέα. Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» άφησε σαφείς υπονοούμενα για οργανωμένο σχέδιο διάσπασης, φωτογραφίζοντας «πρόθυμα» άτομα που εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα.

Στο μήνυμά της, η κυρία Καρυστιανού έκανε λόγο για την εφαρμογή της γνωστής τακτικής «διαίρει και βασίλευε», σημειώνοντας πως οι σκοτεινές σκοπιμότητες και τα κρυφά κίνητρα τελικά αποκαλύπτονται, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί χρόνο.

Οι αιχμές Κοκοτσάκη για τη λειτουργία του κόμματος

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως συνέχεια της επιστολής παραίτησης που υπέβαλε νωρίτερα ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Ο γνωστός πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών εξέφρασε τη ριζική του διαφωνία με το μοντέλο διοίκησης του κόμματος, καταγγέλλοντας «σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις». Παράλληλα, υπογράμμισε με νόημα ότι κανένας πολιτικός φορέας πολιτών δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς την ύπαρξη θεσμικών κανόνων, διαφάνειας, λογοδοσίας και ξεκάθαρης δομής.

«Μας πολεμά ένα διεφθαρμένο σύστημα»

Στην εκτενή της παρέμβαση, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι ο ένας μήνας λειτουργίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» έχει ήδη ενοχλήσει το κατεστημένο. Όπως ανέφερε, η κλιμάκωση των επιθέσεων και η «λάσπη» προς το πρόσωπό της αποτελούν απόδειξη ότι το κίνημα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, συπειρώνοντας τους πολίτες γύρω από τα πραγματικά τους προβλήματα.

«Σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον μας, όσοι απειλούνται από την παρουσία μας επιστρατεύουν κάθε διαθέσιμο μέσο και κάθε πρόθυμο σύμμαχο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα συνέχισης του αγώνα

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να οπισθοχωρήσει, κάνοντας λόγο για «αγνά κίνητρα» που έρχονται σε σύγκρουση με υποχθόνιες πρακτικές. Δεσμεύτηκε μάλιστα να συνεχίσει την προσπάθειά της μαζί με τους υποστηρικτές του κόμματος, με στόχο, όπως είπε, μια χώρα απαλλαγμένη από τη διαπλοκή, τη διαφθορά και την οικονομική εξαθλίωση.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής! Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί!

Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά! Οι πολίτες καταλαβαίνουν! Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται! Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους.

Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν τη διχόνοια. Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε.

Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.

Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση. Eπιτέλους!»