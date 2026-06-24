Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Γαλλία, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France) να ανακοινώνει σήμερα (24/6) ότι από το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6), πάνω από τα τρία τέταρτα της επικράτειας (το 75%) θα τεθούν στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για ακραίες θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα, 72 διοικητικά διαμερίσματα περνούν σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», τον ανώτατο βαθμό στην τετραβάθμια κλίμακα επικινδυνότητας, ενώ ακόμη 17 διαμερίσματα θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ραγδαία επιδείνωση σε σχέση με σήμερα, όπου ο «κόκκινος συναγερμός» αφορούσε 58 διαμερίσματα και ο πορτοκαλί 31.

Η έκταση του φαινομένου αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς των πολιτών που επηρεάζονται άμεσα από το κύμα ζέστης.

Στα 72 διαμερίσματα του μέγιστου συναγερμού (κόκκινου) κατοικούν περίπου 51,1 εκατομμύρια άνθρωποι (ποσοστό που ξεπερνά τα 3/4 του συνολικού πληθυσμού), σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίστηκε στις επίσημες εκτιμήσεις.

Συνολικά, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης (πορτοκαλί ή κόκκινος συναγερμός) αφορούν πλέον 89 διαμερίσματα και επηρεάζουν 63,5 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή ένα ποσοστό που αγγίζει το 95% του πληθυσμού της μητροπολιτικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee με ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 2026, ανάμεσα στους πολίτες που θα βρεθούν την Πέμπτη στις περιοχές του «κόκκινου συναγερμού», περιλαμβάνονται 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω, γεγονός που θέτει τις Αρχές σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας για την προστασία των πιο ευάλωτων.