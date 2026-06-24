Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) στη Βάρκιζα, όταν Ι.Χ. όχημα, που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο καθώς και με μεγάλο βαν στο ρεύμα προς Σούνιο, έξω από τον φούρνο Βενέτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζοί, προς την περιοχή της Ανατολικής Παραλίας.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Ασφάλειας και αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την ύπαρξη μεγάλου χρηματικού ποσού καθώς και αλουμινόχαρτων στο εσωτερικό του.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού των δύο ατόμων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Βάρκιζας.