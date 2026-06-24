Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να εγκρίνει την πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters, η συμφωνία, η αξία της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, προωθείται κανονικά παρά τις έντονες αντιρρήσεις μελών του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική χειρονομία καλής θέλησης της Ουάσινγκτον προς την Άγκυρα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα.

«Πράσινο φως» για το εγχώριο μαχητικό της Τουρκίας

Οι υπό πώληση κινητήρες παράγονται από την εταιρεία General Electric (GE) και προορίζονται για το KAAN, το πρώτο εγχώριας κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σχεδόν έναν χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε παραπονεθεί δημόσια για τις καθυστερήσεις που σημειώνονταν στη διαδικασία έγκρισης.

Το παρασκήνιο στο Κογκρέσο και οι «παγωμένες» σχέσεις

Παρά τη γενικότερα θερμή σχέση που διατηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάζονται εδώ και καιρό. Αιτία αποτελεί ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και η επιβολή κυρώσεων, μετά την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, το οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν απειλή για την ασφάλειά τους.

Αυτός είναι και ο λόγος που η τρέχουσα συμφωνία συνάντησε εμπόδια. Σύμφωνα με πηγές, ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε αντιρρήσεις κατά την άτυπη διαδικασία εξέτασης και δεν έδωσε το «πράσινο φως».

Παρ’ όλα αυτά, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προχωρά στην επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου. Το ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Σύνοδος ΝΑΤΟ εν μέσω περιφερειακών εντάσεων

Η Τουρκία θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια χρονική συγκυρία όπου εντός της Συμμαχίας καταγράφονται τριβές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο καταμερισμός των αμυντικών δαπανών, αλλά και τα παράπονα των ΗΠΑ για τον ρόλο των συμμάχων στις προσπάθειες να κρατηθούν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.