Ως «διπλωματική επιτυχία» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από το Τελ Αβίβ την απόσυρση των στρατευμάτων του από τον νότιο Λίβανο. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε πληροφορίες που θέλουν την Τεχεράνη να έχει θέσει την αποχώρηση αυτή ως όρο στις δικές της διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο συνεδρίασης τοπικών αξιωματούχων στο Τελ Αβίβ, ο Κατς εμφανίστηκε ανένδοτος: «Έχουμε δηλώσει ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν θα αποσυρθούμε και, επί του παρόντος δεν υπάρχει αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο».

Οι επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ

Όταν ρωτήθηκε για το πώς θα αντιδρούσε το Ισραήλ σε ένα υποθετικό μελλοντικό αίτημα των ΗΠΑ, ο υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι η γραμμή του εβραϊκού κράτους έχει ήδη διαμηνυθεί στην αμερικανική ηγεσία.

«Το έχουμε καταστήσει σαφές: ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και εγώ στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τον λαό του βόρειου Ισραήλ», είπε ο Κατς.

«Μπλόκο» στην επιστροφή 200.000 Λιβανέζων πολιτών

Οι νέες αυτές διευκρινίσεις ήρθαν σε συνέχεια προηγούμενων σκληρών δηλώσεων που έκανε ο Κατς νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Muni Expo. Εκεί, ο Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δεσμευτεί ότι ο στρατός δεν θα εγκαταλείψει τη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου «ακόμα κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα», αποκλείοντας παράλληλα την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της περιοχής.

Όπως εξήγησε, η απόφαση να μην επιτραπεί η επιστροφή σε 200.000 Λιβανέζους πολίτες βασίζεται στα παθήματα του παρελθόντος. «Αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε ζώνες ασφαλείας, όπου υπήρχε άμαχος πληθυσμός, υπήρχαν και βόμβες κατά μήκος των δρόμων και επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και ως εκ τούτου δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», τόνισε, καταλήγοντας με το κατηγορηματικό μήνυμα: «Δεν αποσυρόμαστε».