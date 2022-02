«Θερμό επεισόδιο» Δένδια με τον Τούρκο πρέσβη στη Νορβηγία

«Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει απειλή casus belli» ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας στον πρέσβη της Τουρκίας στη Νορβηγία, κατά τη διάρκεια «θερμού επεισοδίου» που έγινε σε διάλεξη με θέμα «Εφαρμογή της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας: το Αιγαίο και η ΕΕ -Η Μεσόγειος ως μελέτη περίπτωσης»).

Όπως τόνισε, η Ελλάδα θεωρεί την περιοχή της Α. Μεσογείου ως περιοχή σταθερότητας και ευημερίας όπου όλες οι χώρες και οι λαοί θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ειρήνη και ασφάλεια.

Ωστόσο, ο Έλληνας ΥΠΕΞ στην τοποθέτησή του επισήμανε το παράνομο του τουρκολιβυκού μνημονίου. «Η οριοθέτηση, σύμφωνα με τη συμφωνία UNCLOS, πραγματοποιείται μόνο μεταξύ κρατών με απέναντι ή γειτονικές ακτές. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν είναι κράτη με αντίθετες ή γειτονικές ακτές. Δεν έχουν κοινά όρια. Οι διατάξεις του παράνομου Μνημονίου Στερούν τα ελληνικά νησιά από τις θαλάσσιες ζώνες τους» είπε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τουρκία αρνείται να προσχωρήσει στην UNCLOS καθώς δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά δικαιούνται θαλάσσιες ζώνες. Ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμά μας που απορρέει από την UNCLOS να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα.

Οπως σημείωσε, η Ελλάδα, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απειλή ή χρήση βίας για τη διευθέτηση τυχόν διαφορών και φυσικά ναυτικών διαφορών. Θύμισε ότι η χώρα μας είναι Κράτος Μέρος της UNCLOS από το 1995. «Και ο παγκόσμιος χαρακτήρας της UNCLOS αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 168 μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ καθεαυτή, δεσμεύονται από τις διατάξεις της».

