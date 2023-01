Ακάρ: «Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα – Πυροβόλησαν τους ψαράδες μας»

Νέα προκλητική δήλωση πραγματοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, αναφέροντας ότι η Άγκυρα έχει «σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα» ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι ελληνικές δυνάμεις «πυροβόλησαν τους ψαράδες μας».

«Η Τουρκία δεν παρενοχλεί και δεν προκαλεί την Ελλάδα» είπε ο Ακάρ, συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι η χώρα του δεν θα αφήσει αναπάντητη «καμία πρόκληση».

