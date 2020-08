Ισραηλινό "μάτι" πάνω από το Oruc Reis

Η ισραηλινή εταιρεία «Image Satellite Intelligence» που παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης από τρεις στρατιωτικούς δορυφόρους (Knight, Runner και Sprinter) στους πελάτες της ανάρτησε στο Twitter πριν από 15 ώρες δύο φωτογραφίες και ένα ενημερωτικό σχεδιάγραμμα από τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις της ισραηλινής εταιρείας:

#Thread 1/3: #Turkey sends a research vessel to the disputed area with #Greece.



The #Turkish “Oruç Reis” #research vessel was detected while sailing in the Turkey-Greece disputed area, accompanied by seven Turkish #naval vessels and two supply vessels. #Maritime #intelligence pic.twitter.com/0FCCeVaH8N