Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ εκφράζει το σύγχρονο, για να χαμογελάσει η νεολαία και ο λαός

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του συνέντευξη στον τ/σ «Action 24», ερωτηθείς για την πολλαπλώς επαναλαμβανόμενη πρόταση του Α. Τσίπρα για συνεργασία με το ΚΚΕ απάντησε ότι «ο κ. Τσίπρας ξέρει τις απαντήσεις. Δεν απευθύνεται στο ΚΚΕ, αλλά στους ψηφοφόρους του γιατί έχει στριμωχτεί. Ξέρει ότι ένας κόσμος που έζησε την τετραετία της διακυβέρνησης του, έχει βγάλει συμπεράσματα, έχει αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει προσεγγίσει το ΚΚΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιοι βουλευτές του, «είναι τώρα υποψήφιοι του ΚΚΕ», ενώ τόνισε πώς «είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που έχει συμπορευτεί αυτά τα χρόνια με το ΚΚΕ, μέσα στους αγώνες, στα σωματεία, τους συλλόγους, στις κινητοποιήσεις και βλέπει στο ΚΚΕ τη συνέπεια, την εντιμότητα, τη σταθερότητα και ότι εκφράζει το σύγχρονο, για να μπορεί να χαμογελάσει λίγο η νεολαία, να χαμογελάσει ο λαός, να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για ριζικές αλλαγές».

«Αυτό τον ανησυχεί και γι' αυτό κάνει τέτοιες "επιθέσεις φιλίας" παρότι έχει πάρει την απάντηση. Εμείς έχουμε πει καθαρά, και μάλιστα επανειλημμένα λέμε στο λαό να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου στις 21 Μαΐου, ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε ή να ανεχθούμε ούτε για μια μέρα οποιοαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει από αυτές τις εκλογές» τόνισε.

Όπως είπε, «τα καλάθια και τα pass δεν είναι πρόγραμμα φιλολαϊκής διακυβέρνησης», ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «δεν μιλάει για την Υγεία και την Παιδεία, την πολεμική εμπλοκή της χώρας στην Ουκρανία και τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, δεν λέει για τα 350 άμεσα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός με 350 αντιλαϊκούς νόμους».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όποιος λέει ότι συμφωνεί με τη δημοσιονομική εξισορρόπηση σημαίνει ότι ακόμα και αν δώσει μια μικρή αύξηση στους μισθούς, θα τα κόψει από κάπου αλλού, από επιδόματα ή μέσω αύξησης της φορολογίας στον λαό».

«Αντίθετα, πρόοδος», είπε «είναι να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας».

Σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη είπε ότι «δεν γίνεται να κερδίζουν και το κεφάλαιο και ο λαός. Γιατί τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου θα δώσει ζεστό χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, θα τα πληρώσει ξανά ο λαός».

Έφερε, επίσης, το παράδειγμα του τουρισμού «όπου πάει συνεχώς προς το χειρότερο η κατάσταση των εργαζομένων, παρά τις τεράστιες επενδύσεις και τα τεράστια κέρδη».

«'Αρα», επισήμανε «η ανάπτυξη και οι επενδύσεις έχουν ταξικό πρόσημο και δεν ωφελούν τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λέμε το βασικό πρόβλημα είναι ποιος έχει την ιδιοκτησία. Αν την ιδιοκτησία την έχει το μεγάλο κεφάλαιο είτε είναι εγχώριο - ελληνικό -είτε είναι ξένο κεφάλαιο δεν λύνει ζητήματα σε όφελος των εργαζομένων. Δεν έχει τίποτε να κερδίσει ο εργαζόμενος».

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «σήμερα υπάρχουν τεχνολογικές, επιστημονικές δυνατότητες, υπάρχουν δυνατότητες να κατοχυρωθεί το 5μερο, το 7ωρο, το 35ωρο την εβδομάδα, να βρεθούν και έτσι θέσεις εργασίας αν θέλουν, να υπάρχουν ικανοποιητικοί μισθοί που να ζει ο άλλος αξιοπρεπώς την οικογένειά του».

Για την πορεία των ελληνοτουρκικών είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η τούρκικη αστική τάξη με όποιο κόμμα κι αν είναι πρώτο, με όποιον πρωθυπουργό πάντα στην εξωτερική της πολιτική έχει συνέχεια. 'Αρα, τα ζητήματα της "γαλάζιας πατρίδας", τα ζητήματα των αμφισβητήσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, το ζήτημα του τι θα περιλαμβάνει το περίφημο συνυποσχετικό που θα πάμε στη Χάγη, που η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει και θέλει συνυποσχετικό και όλο το πακέτο και τι θα περιέχει».

«Αυτό που δεν μας λένε τα άλλα κόμματα, ούτε η σημερινή κυβέρνηση ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση που ζητάει να πάμε στη Χάγη είναι τι θα περιέχει. Εμείς λέμε καθαρά ότι ανησυχούμε, ότι θα περιέχει επώδυνους όρους για τα ελληνικά συμφέροντα, για τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας και απαράδεκτες υποχωρήσεις» υπογράμμισε.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου που «λειτουργεί ως την άλλη όψη του νομίσματος των διαπραγματεύσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν μάλιστα ξεκινήσει και με ευρωατλαντική ομπρέλα για να αποσπάσουν την Τουρκία από τα χέρια της Ρωσίας».

«'Αρα λοιπόν είναι ανοιχτά όλα τα ζητήματα και το ένα θα προετοιμάσει το άλλο. Το θερμό επεισόδιο θα γίνει, για να κάτσουμε με το ζόρι μετά στις διαπραγματεύσεις όταν θα υπάρχουν κάποια δεδομένα. Έτσι γίνεται πάντα. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ το έχει πει, οι ΗΠΑ το έχουν πει. Ξεκίνησε από τότε με το "No troops no ships no flags", όχι στρατεύματα όχι στόλους όχι σημαίες και φτάσαμε εδώ στη "γαλάζια πατρίδα" στο γκριζάρισμα όλου του Αιγαίου και η ιστορία αυτή δυστυχώς συνεχίζεται» πρόσθεσε.

Σχετικά με τη νεολαία, ο Δ. Κουτσούμπας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ λέει στους νέους «να σκεφτούν ότι δεν μπορεί να εξαγοράσουν την ψήφο τους, δεν μπορούν να εξαγοράσουν το παρόν ούτε κυρίως το μέλλον τους, με ένα pass κοροϊδίας που τους προσφέρει μια κυβέρνηση ή ένα άλλο κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση αύριο».

Ανέδειξε το τεράστιο το πρόβλημα της στέγης, όπου πολλοί νέοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια. Τόνισε την ανάγκη να επανασυσταθεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, με επιστημονικό κατασκευαστικό πρόγραμμα κρατικό για να μπορέσουν να έχουν οι νέοι φτηνή στέγη.

Σχετικά με το χθεσινό ντιμπέϊτ είπε ότι «πάντα έχει ένα ενδιαφέρον, όμως είναι ασφυκτικά τα πλαίσια και του χρόνου που μπορεί κάποιος να αναπτύξει τις απόψεις του έτσι ώστε να έχει και ο τηλεθεατής μια πιο σαφή αντίληψη για του τι πρεσβεύει κάθε κόμμα, όπως δεν βοηθάει και ο τρόπος της συζήτησης, αυτοί οι παράλληλοι μονόλογοι, παρότι κάπως ο ένας απαντούσε στον άλλο, γινόταν προσπάθεια παρέμβασης.

Το ΚΚΕ είπε προτείνει στη διακομματική να γίνει πιο ελεύθερη συζήτηση, να μπορεί ο ένας να κάνει ερώτηση στον άλλο και νομίζουμε ότι θα έπρεπε να το τολμήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία το αρνήθηκαν».