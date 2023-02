Μπλέκουν και τον επίτροπο Σχοινά στο σκάνδαλο του Κατάρ!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Μπορεί η έρευνα για το Qatar gate να συνεχίζεται από τις αρχές του Βελγίου και άλλων κρατών μελών της ΕΕ αλλά παραμένει ακόμη άγνωστο, ποιές ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάσθηκαν από τους δωροδοκηθέντες εμπλεκόμενους.

Το θέμα αναδεικνύει, με γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Gunnar Beck, ο οποίος ευλόγως ρωτά αν, μπόρεσε η Κομισιόν να προσδιορίσει πολιτικά ζητήματα, για τα οποία ενδέχεται να ασκήθηκε πίεση ή να επηρεάστηκε η λήψη των αποφάσεών της από εκπροσώπους του Κατάρ, του Μαρόκου, των εμπλεκόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων (κυρίως το Fight Impunity and No Peace without Justice);

Εάν ναι, ποια είναι τα ζητήματα αυτά και θα επανεξετάσει η Κομσιόν τη λήψη των αποφάσεών της για αυτά τα θέματα, τονίζει ο ευρωβουλευτής.

Στην συνέχεια δε ρωτάει την Κομισιόν, αν έχει διαπιστώσει ποια μέλη του προσωπικού της είχαν επαφή με άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και τα φερόμενα εγκλήματα καθώς και ποια άλλα μέτρα έχει λάβει για να βοηθήσει τις αρχές στις έρευνές τους σχετικά με την υπόθεση;

Ερωτήματα και για τον Επίτροπο Σχοινά

Την ίδια ώρα, με άλλη τους ερώτηση, οι ευρωβουλευτές Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, από την Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, θέτουν μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του Επιτρόπου Σχοινά στην υπόθεση.

Αναρωτιούνται, συγκεκριμένα, αν: