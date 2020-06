«Restart Tourism»: Το σχέδιο για τον τουρισμό - Η ομιλία Μητσοτάκη στο Ζάππειο

Με τρεις πολιτικές στοχεύσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να θωρακίσει τον τομέα του Τουρισμού, ενόψει της επικείμενης επανεκκίνησης της τουριστικής περιόδου, στην καμπάνια που παρουσιάστηκε στο Ζάππειο με ομιλητή τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρώτη στόχευση είναι να παραμείνουν υγιείς οι εργαζόμενοι, η δεύτερη να υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά τυχόν κρούσμα κορωνοϊού μεταξύ των επισκεπτών στους τουριστικούς προορισμούς και δη στα νησιά και η τρίτη να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας στον τομέα του Τουρισμού. Κατ' επέκταση το πρωθυπουργικό επιτελείο έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, ώστε να δοθεί ώθηση με ασφάλεια στην ιδιότυπη φετινή τουριστική σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάστηκε με προσοχή η σημερινή εκδήλωση με τίτλο «Restart Tourism», κατά την οποία ο υπεύθυνος του Rebranding Greece, Στιβ Βρανάκης, θα παρουσιάσει την εθνική καμπάνια, ώστε η Ελλάδα να διεκδικήσει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από μία εμφανώς μικρότερη τουριστική πίτα διεθνώς.

Δείτε το σποτ για τον τουρισμό:

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg