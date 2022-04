Συνάντηση με τον νέο πρέσβη της Αλγερίας, Mahieddine Djeffal, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

