Τι είπαν Μητσοτάκης - Ερντογάν σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας

Περίπου μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρική κατοικία στην Κωνσταντινούπολη, η Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας εξέδωσε ανακοίνωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκφράζοντας τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον, επικεντρώθηκαν στα αμοιβαία οφέλη από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά τις διαφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, στη συνάντηση συμφωνήθηκε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, «ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία, με στόχο να γυρίσει νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις. Δήλωσε, επίσης, ότι διατηρεί την πεποίθησή του ότι θα σημειωθεί πρόοδος σε ζητήματα όπως «τα προβλήματα του Αιγαίου, οι μειονότητες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η λαθρομετανάστευση και να προχωρήσουν οι σχέσεις σε υψηλότερο επίπεδο».

Τέλος ανέφερε ότι «τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με έναν ειλικρινή διάλογο», και είπε ότι «ως δύο γειτονικές χώρες πρέπει πάντα να συνομιλούν, όχι μόνο σε περιόδους κρίσης».

«Η Τουρκία και η Ελλάδα φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη, η οποία άλλαξε με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Anadolu.

#BREAKING Turkiye, Greece bear special responsibility in Europe's security architecture that changed with Russian attack on Ukraine, says Turkiye's president