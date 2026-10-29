Την ανάγκη να αναζητηθούν άμεσα λύσεις για το ζήτημα των συγκεντρώσεων του Ηλία Κασιδιάρη και των αντισυγκεντρώσεων που οργανώνονται με αφορμή αυτές, υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στo ΕΡΤNews και την εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά, ο υπουργός αναφέρθηκε στη συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης σε ξενοδοχείο της πόλης, καθώς και στην απόφαση να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις στους περιμετρικούς δρόμους, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες συγκρούσεις.

Αναλυτικά είπε:

«Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που διέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Σήμερα, υπήρχε μία συγκέντρωση, την οποία οργάνωσε ο Κασιδιάρης, με κάποιους φίλους του, σε ένα ξενοδοχείο και ζητήθηκε από την αστυνομία, οι δικαστικές αρχές να μην επιτρέψουν να γίνει αυτή η συγκέντρωση.

Η απάντηση του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ήταν ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε μία συγκέντρωση που γίνεται σε έναν κλειστό χώρο και είναι παράνομο για την αστυνομία να απαγορεύσει μία συγκέντρωση. Αν θέλουν κάποιοι να το ερευνήσουν και αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι να το αλλάξουμε, αλλά αυτό ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα, με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελίας, η αστυνομία απαγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις στους περιμετρικούς δρόμους, ώστε να μην προκληθούν συγκρούσεις μεταξύ των μεν και των δε, με ό,τι αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε. ‘Αρα, δεν μπορούσε η αστυνομία να απαγορεύσει, σύμφωνα με τον νόμο, τη συγκεκριμένη συγκέντρωση.

Εγώ είμαι με αυτούς που λένε ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουμε στον Κασιδιάρη να κάνει αυτή τη συγκέντρωση, {αλλά δεν μας το επιτρέπει ο νόμος}.

Προτείνω, επειδή από εδώ και μπρος θα δούμε ότι ο Κασιδιάρης θα περιφέρεται στην Ελλάδα και θα κάνει συγκεντρώσεις και θα γίνονται αντισυγκεντρώσεις, να λύσουμε αυτά τα θέματα άμεσα, ώστε να ξέρει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνει .

Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο “Κασιδιάρης” και όλοι οι “Κασιδιάρηδες” είναι πολύ επικίνδυνο και κινδυνεύουμε να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, να ξαναφέρουμε στη ζωή μας φρικαλέα φαινόμενα που ζήσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις.»

Το ελληνικό FBI έχει μια οσμή από το αμερικανικό – Ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα

Την εκτίμηση ότι το επονομαζόμενο «ελληνικό FBI» έχει μια οσμή από το αντίστοιχο αμερικανικό, εξέφρασε στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Στο Κέντρο», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως αποκάλυψε, ήταν ένα προσωπικό του όραμα και «στρατηγικός στόχος ως πολιτικός», η ίδρυση του συγκεκριμένου σώματος (επισήμως, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Δ.Α.Ο.Ε.), τόνισε δε ότι οι αστυνομικοί που το απαρτίζουν έχουν ειδική εκπαίδευση και αξιολογούνται κάθε χρόνο.

«Συνεπώς, η Ελλάδα σήμερα διαθέτει μια υπηρεσία τόσο πολλή αξιόμαχη, τόσο αποτελεσματική», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, φέρνοντας ως απτό παράδειγμα αποδοτικότητας της υπηρεσίας ότι στα δύο χρόνια λειτουργίας της, έχουν συλληφθεί 3.254 άτομα από τα 5.459 που έχουν κατηγορηθεί, ενώ έχουν προφυλακιστεί 814 και έχουν εξαφανιστεί 259 εγκληματικές οργανώσεις.

Στην ερώτηση για το πώς είναι δυνατόν φορολογικές απάτες (όπως αυτές της Pizza Fan ή των φούρνων “Χωριάτικο”) να λειτουργούν επί χρόνια χωρίς να εντοπιστούν, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε χαρακτηριστικά ότι «ένα ανοργάνωτο κράτος δεν μπορεί να εξαρθρώσει το οργανωμένο έγκλημα», επεξηγώντας πως «γι’ αυτό ακριβώς έγινε αυτή η υπηρεσία» που δεν υπήρχε μέχρι πριν από κάποια χρόνια και επισημαίνοντας ότι για τη δημιουργία της χρειάστηκε μια μεγάλη προετοιμασία σε νομικό επίπεδο προκειμένου να θεσπιστεί το «θεσμικό κείμενο που αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη πάνω στην οποία στηρίζεται το θεσμικό οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό FBI».

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση ότι η επένδυση από την πλευρά της κυβέρνησης στον νόμο και την τάξη, ταυτίζεται στη συνείδηση πολλών πολιτών με την αστυνόμευση στην καθημερινότητα, «πολλές φορές χωρίς να υπάρχει λόγος», ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε ότι «το θέμα ασφάλεια είναι ένα μεγάλο αγαθό για όλο τον κόσμο και συνταγματικό δικαίωμα για όλους τους πολίτες», λέγοντας πως γι’ αυτόν ασφάλεια είναι «εάν μπορείτε εσείς, εγώ, τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας που έρχονται αργά στο σπίτι μία, δύο τη νύχτα, να αισθάνονται όταν φτάνουν στη γειτονιά, στη συνοικία, στο σπίτι, απόλυτα ασφαλείς».

«Εάν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα έχουμε πετύχει να επικρατήσει η ασφάλεια στην καθημερινότητα και η κοινωνική ειρήνη στην καθημερινότητά μας», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, συμπληρώνοντας πως όσον αφορά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και των διαδηλώσεων, αποστολή της Αστυνομίας είναι να προφυλάσσει και να προστατεύει αυτό το δικαίωμα, όχι να διαλύει συγκεντρώσεις.

«Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση χημικών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά από την άλλη πλευρά η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να προφυλάσσει τη ζωή των ανθρώπων, των πολιτών. Να προφυλάσσει τη ζωή των ίδιων των αστυνομικών, να προφυλάσσει την περιουσία των ανθρώπων, γιατί μέσα στις συγκεντρώσεις εμφανίζονται κάποιοι λίγοι, οι οποίοι προκαλούν μεγάλη ζημιά», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι με αφορμή της επερχόμενες επετείους του Πολυτεχνείου και της δολοφονίας Γρηγορόπουλου, δεν θα γίνουν επεισόδια καθώς, πρώτον, «η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών που κάνουν πορεία εκείνες τις μέρες θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά και δεύτερον αυτοί οι λίγοι που επιχειρούν κάθε φορά να δημιουργήσουν προβλήματα, είναι υπό έλεγχο και υπό επιτήρηση».