Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες, αποκαλυπτικές πτυχές γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά από το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «υπόθεση πολύ σοβαρή» και ερωτήματα που ανακύπτουν και ζητούν απαντήσεις. Στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «όπως αποδεικνύεται» η γνωριμία του υπουργού Θάνου Πλεύρη με τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, «είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”».

Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής» και προσθέτει ότι «έκτοτε -όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει επίσης ότι «όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου ”Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”» και ότι «μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου».

Υπό τα παραπάνω δεδομένα το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις».

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επισυνάπτει στην ανακοίνωση του την «αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου ”Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”».

Τι απαντά ο Θάνος Πλεύρης

Απαντώντας στην καταγγελία, ο υπουργός, μιλώντας στο Mega News 104,6, διέψευσε ότι υπήρξε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι είχαν απλώς συνυπάρξει σε ένα σωματείο με δεκάδες μέλη, το οποίο σήμερα είναι ανενεργό.

«Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία», είπε μεταξύ άλλων.

Όπως εξήγησε, «το συγκεκριμένο σωματείο συγκροτήθηκε από γιατρούς και δικηγόρους και ασχολούνταν με ιατρονομικά ζητήματα. Ήταν πάρα πολλά τα άτομα στο σωματείο. Δεν το θεωρώ μείζον ως προς την πολιτική αντιπαράθεση», ανέφερε, τονίζοντας ότι το βασικό στοιχείο που τον συνέδεε με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ήταν η σχέση γιατρού και ασθενούς.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ δεν είπα το 2016 και είπα το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο» υποστήριξε.

Επίσης απέρριψε, την αιχμή ότι επιχείρησε να αποκρύψει τη γνωριμία τους.

«Βγήκα, χωρίς να υπάρχει κάτι σε βάρος μου, και είπα ότι τον ξέρω. Προφανώς, για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο, σημαίνει ότι τον γνωρίζεις», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και δεν τον θεωρούσε φίλο του.

«Δεν είχα τακτική επικοινωνία με τον γιατρό. Δεν είναι φίλος μου. Είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα και με τον οποίο διατήρησα μια σχέση, επειδή υπήρξε γιατρός μου», υποστήριξε.