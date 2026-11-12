Την προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, επισκέφθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταγγελίας εργαζομένης εις βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Παρεμβαίνοντας δημόσια για το συμβάν, η κυρία Κεραμέως υπερασπίστηκε τον νευραλγικό θεσμικό ρόλο της Επιθεώρησης Εργασίας στην τήρηση της νομιμότητας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όπως ξεκαθάρισε, η Πολιτεία δεν ανέχεται πιέσεις και επιθέσεις προς τους λειτουργούς της Αρχής, οι οποίοι πρέπει να εκτελούν το έργο τους απερίσπαστοι, με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.

Στη δήλωσή της, η υπουργός Εργασίας ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μόλις επισκέφθηκα στο νοσοκομείο την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, που διακομίστηκε με ασθενοφόρο μετά από κρίση πανικού κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Αρχή επιτελεί κρίσιμο θεσμικό έργο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων.

Οι λειτουργοί της πρέπει να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση. Ο σεβασμός στους θεσμούς και τους λειτουργούς τους και η ανεμπόδιστη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές κάθε δημοκρατικής Πολιτείας».

Μόλις επισκέφθηκα στο νοσοκομείο την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας που διακομίστηκε με ασθενοφόρο μετά από κρίση πανικού κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Αρχή επιτελεί κρίσιμο θεσμικό έργο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων. Οι λειτουργοί της πρέπει να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση. Ο σεβασμός στους θεσμούς και τους λειτουργούς τους και η ανεμπόδιστη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές κάθε δημοκρατικής Πολιτείας. — Niki Kerameus (@nkerameus) November 12, 2026

Η καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη για το παρασκήνιο του επεισοδίου

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η επιθεωρήτρια κατέρρευσε και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ έκανε γνωστές ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μέσα από ανάρτησή του, αποκάλυψε ότι του λιποθυμικού επεισοδίου είχε προηγηθεί μια έντονη φραστική αντιπαράθεση της κρατικής λειτουργού με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ένταση πυροδοτήθηκε την ώρα που εξεταζόταν η καταγγελία της κυρίας Καρακίτσου, εργαζομένης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία προσέφυγε στην Αρχή καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την πλευρά της προέδρου του κόμματος.

Καταδικάζοντας τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Εκφράζω τη συμπαράσταση και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας, που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».