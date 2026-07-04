Πολιτική αντιπαράθεση και έντονο προβληματισμό για τα κενά ασφαλείας στις κυβερνητικές επικοινωνίες έχει προκαλέσει η εξελιγμένη ψηφιακή απάτη, με θύμα τον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο. Ρώσοι φαρσέρ κατάφεραν να παρακάμψουν τα ψηφιακά αντίμετρα και να συνομιλήσουν μαζί του, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής που παραποίησε πλήρως τα χαρακτηριστικά Ουκρανού αξιωματούχου.

Ανακοινώσεις για το περιστατικό εξέδωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΙΚΗ μάλιστα να ζητούν την παραίτησή του ΓΓ.

«Δεν πίστευα στα μάτια μου» – Το χρονικό της παγίδας

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Ντόκος περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία του, εξηγώντας ότι η εικόνα και η φωνή του συνομιλητή του ήταν τόσο πειστικές που δεν άφηναν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

«Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέρoφ… Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διασταύρωσης, ενώ η επαφή θεωρήθηκε συνέχεια δια ζώσης συναντήσεων που είχαν προηγηθεί με την ουκρανική πλευρά.

Η απάτη αποκαλύφθηκε αμέσως μετά το τέλος της κλήσης. Η επιμονή του υποτιθέμενου συνομιλητή σε ζητήματα που αφορούσαν τη δραστηριότητα ουκρανικών drones κοντά σε ελληνικά νησιά κίνησε τις υποψίες του γενικού γραμματέα, ο οποίος κινητοποίησε άμεσα την ΕΥΠ και διαπίστωσε την απάτη.

Το περιεχόμενο του διαλόγου που προκάλεσε αντιδράσεις

Στο οπτικοακουστικό υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ρώσοι δημιουργοί της φάρσας («Vovan» και «Lexus»), ο κ. Ντόκος εμφανίζεται να συζητά για ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα, ενόψει μάλιστα της εγχώριας προεκλογικής περιόδου. Σύμφωνα με το βίντεο, οι δράστες, προσποιούμενοι την ηγεσία του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, άφησαν να εννοηθεί ότι διεξάγονται αυτόνομες επιχειρήσεις με drones στο Αιγαίο με στόχο ρωσικά συμφέροντα.

Δείτε το βίντεο από την συνομιλία των δύο Ρώσων φαρσέρ με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της ελληνικής κυβέρνησης, Θάνο Ντόκο:

Από την πλευρά του, ο Έλληνας αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η στάση του εξέφραζε απόλυτα την επίσημη εθνική γραμμή, προειδοποιώντας παράλληλα πως τυχόν μεταφορά του πολεμικού μετώπου σε ελληνικό έδαφος θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη διπλωματική και στρατιωτική στήριξη της Αθήνας προς το Κίεβο.

Η στάση του Μαξίμου και τα επόμενα βήματα

Το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσφέροντας πλήρη πολιτική κάλυψη στον κ. Ντόκο έναντι των επικρίσεων της αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε την παραίτησή του. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή διαβαθμισμένων ή απόρρητων πληροφοριών.

Το συμβάν, ωστόσο, ενεργοποίησε άμεσα αντανακλαστικά για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για την υβριδική αυτή επίθεση, η οποία βασίστηκε σε προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ήδη βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα θωράκισης και αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς παρόμοια περιστατικά deepfake απάτης έχουν καταγραφεί πρόσφατα και εις βάρος άλλων Ευρωπαίων ηγετών.