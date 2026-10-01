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Διήμερη επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποιεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον κ. Τσίπρα συνοδεύει ο καταξιωμένος Καθηγητής Χειρουργικής Δημήτριος Λινός.

Ποιος είναι ο Δημήτριος Λινός

Ο Δημήτριος Λινός, σύζυγος της Καθηγήτριας Αθηνάς Λινού, προχώρησε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη χειροτονία του ως διάκονος και ιερέας.

Πρόκειται για διακεκριμένη προσωπικότητα στον ακαδημαϊκό και ιατρικό χώρο. Ο κ. Λινός είναι Καθηγητής Χειρουργικής και Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Διευθυντής της Χειρουργικής στο Νοσοκομείο «Υγεία» και επιστήμονας με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.