Στην ανάγκη ρεαλιστικής προτεραιοποίησης των έργων υποδομών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και υψηλό βαθμό ωριμότητας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

«Τα έργα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και στις πραγματικές δυνατότητες μιας οικονομίας», επισήμανε και εξήρε τη συμβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα ήταν μια γεωργική χώρα. Έτσι, έγιναν μεγάλα άλματα στις υποδομές της χώρας», σημείωσε και τόνισε ότι η ανάγκη των πόρων στην κατεύθυνση της σύγκλισης δεν θα εκλείψει. «Πρέπει να στραφούμε και πάλι στη διεκδίκησή τους», επέμεινε ο κ. Ταχιάος, βάζοντας στο κάδρο και τις συζητήσεις για τα νέα εργαλεία, που στρέφονται πχ. στη στρατιωτική κινητικότητα, στο κλιματικό ταμείο κ.ά.

Ως προς τους εθνικούς πόρους επανέλαβε ότι αυτοί είναι πεπερασμένοι και έθεσε ως προτεραιότητα να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για εξασφαλιστούν πόροι από το επερχόμενο ΕΣΠΑ, με προϋπόθεση πάντα και την ταχύτερη απορρόφηση. Ο κ. Ταχιάος χαρακτήρισε μεν τις συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ως χρήσιμο εργαλείο, χωρίς να αποτελούν όμως «φάρμακο δια πάσαν νόσον».

Αντίστοιχα, όπως είπε, οι παραχωρήσεις είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο, γιατί ο χρήστης πληρώνει την παροχή της υπηρεσίας, όμως για να είναι βιώσιμες απαιτείται και συμμετοχή εθνικών πόρων. Έφερε, μάλιστα, το παράδειγμα του άξονα «Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα», όπου κεντρικό θέμα συζήτησης αποτελεί το επίπεδο της κρατικής συμμετοχής.

Ο κ. Ταχιάος στάθηκε στη νέα πραγματικότητα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας πάντως ότι αυτό εξαρχής δεν σχεδιάστηκε για δημόσια έργα, παρότι συνέβαλε καθοριστικά για παράδειγμα στην περαίωση του Ε65. «Το Ταμείο Ανάκαμψης μας τελείωσε και δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε αυτό», ανέφερε και εκτίμησε πως δεν υπάρχει διάθεση από χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία ώστε να επαναληφθεί ανάλογο εργαλείο.

Έβαλε ακόμη στην εξίσωση το μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τους διαθέσιμους πόρους. «Αν το AfD ξαναπάρει αυξημένα ποσοστά στη Γερμανία, είναι σαφές ότι θα μιλάμε για περικοπές -που ήδη συζητούνται. Αν στη Γαλλία βγει ο Μελανσόν ή η Λεπέν, τα πράγματα θα δυσκολέψουν διότι δεν θα υπάρχουν και σύμμαχο. Πρέπει να κοιτάμε το διεθνές περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Υποδομών επισήμανε, ακόμη, ότι ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος έχει τη δυναμική να ολοκληρώσει με ταχύτητα τα μεγάλα έργα, ωστόσο απαιτείται προσαρμογή στις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες. «Δεν μπορούμε να απλώνουμε το πάπλωμά μας περισσότερο από εκεί που πηγαίνει. Υπάρχουν όρια, πρέπει να μιλάμε για τα έργα που είναι απαραίτητα και αυτά δεν καθορίζονται από τις ανάγκες των τεχνικών εταιρειών», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε επίσης στην ωρίμανση των έργων, στις απαλλοτριώσεις, στις εγκρίσεις και στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων. «Ωρίμανση είναι να έχω τα λεφτά στο ταμείο και να μπορώ να αντεπεξέλθω στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί το έργο. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο», υπογράμμισε.

Καθώς μεγάλα έργα, όπως ο ΒΟΑΚ και η Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, βρίσκονται σε εξέλιξη και νέα ακολουθούν, ο κ. Ταχιάος κατέληξε στην ανάγκη για ισορροπία, τεχνικά ώριμα έργα και ώριμες χρηματοδοτήσεις, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μετατρέπονται ταχύτερα σε υλοποιήσιμες υποδομές.

Πηγή: ΑΜΠΕ