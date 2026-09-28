Στόχος βανδαλισμού έγινε χθες το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη, όταν άγνωστοι πέταξαν κόκκινες μπογιές στην είσοδο και στους εξωτερικούς τοίχους του κτhρίου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο πρώην υπουργός ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις φθορές στο γραφείο του και έγραψε πως οι επιθέσεις αυτού του είδους δεν τον πτοούν.

Όπως ανέφερε, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογες επιθέσεις, σημειώνοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν τον εκφοβίζουν ούτε τον πτοούν, αλλά αντίθετα τον χαλυβδώνουν.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Ανακοίνωση καταδίκης εξέδωσε για την επίθεση και η Νέα Δημοκρατία. «Οι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο, μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους αφελώς πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες».