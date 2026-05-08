Τις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων στη Μακεδονία και τη Θράκη επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Συνοδευόμενος από τον διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη, ο υφυπουργός μετέβη στην ιστορική 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν» και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στη Νέα Σάντα Ροδόπης, όπου ο κ. Δαβάκης ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του 1ου Λόχου Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρησιακών Αποστολών, παρουσία της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία περιέλαβε περιήγηση σε χώρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και ενημέρωση για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αυταπάρνησης των στελεχών. Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσαν τα εγκαίνια του Σχολείου Νοσοκόμων Μάχης Ειδικών Δυνάμεων, όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη εξειδικευμένων ενεργειών παροχής πρώτων βοηθειών υπό συνθήκες μάχης. Η νέα αυτή δομή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των τμημάτων στο πεδίο των επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας σύγχρονες πρακτικές κλινικής υποστήριξης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δαβάκης χαρακτήρισε τις Ειδικές Δυνάμεις ως την «αιχμή του δόρατος» των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εγγύηση ασφάλειας για την πατρίδα και τον ελληνικό λαό. Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των μονάδων με σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις σύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Κλείνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς το προσωπικό για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την αφοσίωση που επιδεικνύουν καθημερινά στην εκτέλεση του καθήκοντος.