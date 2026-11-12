Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση αθλητικής μοριοδότησης της κόρης του. Το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, το γραφείο του πρωθυπουργού γνωστοποίησε την παραίτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν «κρίθηκαν επαρκείς» οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεση που αφορά την κόρη του. «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίμαχη πριμοδότηση δεν αξιοποιήθηκε εν τέλει, καθώς οι βαθμολογικές επιδόσεις της 17χρονης στις Πανελλήνιες δεν ήταν αρκετές, παρόλα αυτά ο «πονοκέφαλος» στο Μαξίμου ήταν μεγάλος και η παραίτηση από την θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης ήρθε άμεσα.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο αντικαταστάστης του κ. Τσαβδαρίδη.

Το σκάνδαλο που οδήγησε την παραίτηση

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία, στην οποία αναφερόταν η εικονική ένταξη της κόρης του κ. Τσαβδαρίδη σε ομάδα χάντμπολ νεανίδων της Θεσσαλονίκης, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση του μπόνους μοριοδότησης 10% για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, επικαλούμενο μαρτυρίες γονέων και του προπονητή του συλλόγου, η 17χρονη εγγράφηκε στην ομάδα τον Νοέμβριο του 2025, παρά το γεγονός ότι διέμενε μόνιμα στην Αθήνα. Ο προπονητής υποστήριξε πως η νεαρή «δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν προπονήθηκε ποτέ και δεν έπαιξε σε κανέναν αγώνα». Αντίθετα, φέρεται να έδινε το «παρών» μόνο στους αγώνες, καθήμενη στον πάγκο, προκειμένου να καταγράφεται στα επίσημα φύλλα αγώνα.

Ο αθλητικός κανονισμός προβλέπει ότι το 10% αποδίδεται σε αθλητές ομάδων που κατακτούν πανελλήνιο τίτλο, εφόσον το όνομά τους αναγράφεται στο φύλλο αγώνα σε πάνω από τα μισά παιχνίδια της σεζόν, ανεξαρτήτως του αν αγωνιστούν έστω και ένα λεπτό. Για να επιτευχθεί αυτό, ο προπονητής φέρεται να αναγκάστηκε να θέσει εκτός αποστολής δύο άλλες αθλήτριες, προκειμένου να εξοικονομηθεί θέση για την κόρη του υφυπουργού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διοίκηση είχε δικαιολογήσει την κίνηση αυτή, επικαλούμενη την πολιτική ιδιότητα του πατέρα και υποσχόμενη πιθανή οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.

Μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος (σεζόν 2025-2026), οι γονείς απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), η οποία ωστόσο δεν εξέτασε την ουσία των καταγγελιών. Αυτό οδήγησε τους προσφεύγοντες στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ).

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε με το σπαθί της στη Γεωπονική»

Σε τηλεοπτική του παρέμβαση στον ΑΝΤ1, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέρριψε τις αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας πως η κόρη του δεν έκανε χρήση των αθλητικών μορίων.

«Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις, όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ, στην οποία αγωνίστηκε. Τελικά, δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Επιπλέον, διέψευσε κατηγορηματικά τα περί χρήσης της πολιτικής του επιρροής, αναφέροντας: «Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου, στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου, λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας, που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν».