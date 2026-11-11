Στο επίκεντρο καταγγελίας για προνομιακή μεταχείριση της κόρης του βρίσκεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μετά από παράπονα γονέων και προπονητή σχετικά με εικονική συμμετοχή της σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αποκαλύψεων για τους στημένους αγώνες στα σχολικά πρωταθλήματα και όσα συνέβαιναν με την χειραγώγηση σχολικών αγώνων και το κύκλωμα των διαιτητών.

Το θέμα δημοσιοποιήθηκε στο Μega μετά από καταγγελίες γονέων και του προπονητή της ομάδας που ανέφεραν πως όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, όταν η 17χρονη κόρη νυν υφυπουργού της κυβέρνησης πρωτοεμφανίστηκε σε γήπεδο και το όνομά της γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Γονείς άλλων παιδιών που έμειναν εκτός ομάδας σε εκείνο το παιχνίδι, αντέδρασαν.

«Για να βοηθηθεί οικονομικά ο Σύλλογος»

«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω» λένε γονείς παιδιών που αγωνίζονταν στην ομάδα.

Οι συγγενείς των αθλητριών ζήτησαν εξηγήσεις. Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν με τη διοίκηση, έλαβαν την απάντηση πως έπρεπε να εμφανίζεται το συγκεκριμένο κορίτσι ως μέλος της ομάδας για να λάβει ο σύλλογος κάποια χρήματα κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργού της κυβέρνησης.

«Ήταν πάρα πολύ άσχημο το να βλέπουν ένα παιδί πρώτη φορά να διεκδικεί τα μόρια που διεκδικούσαν και αυτά τα ίδια. Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας».

Το MEGA επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η κοπέλα δεν αγωνιζόταν. Έριξε ωστόσο το «μπαλάκι» στον προπονητή. «Κάποιοι συμμετέχουν παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αυτό δεν είναι θέμα ούτε του προέδρου ούτε της διοίκησης, είναι θέμα προπονητών», είπε.

Ο προπονητής της ομάδας δήλωσε σχετικά:«Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά».

«Η κόρη μου δεν χρησιμοποίησε την μοριοδότηση»

Από την πλευρά του, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ευνοϊκής μεταχείρισης, υπογραμμίζοντας ότι η κόρη του εισήχθη στο πανεπιστήμιο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς να κάνει ποτέ χρήση αθλητικών μορίων.

Η ομάδα κατέκτησε τελικά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, διάκριση η οποία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξασφαλίζει προσαύξηση 10% στα μόρια των Πανελλαδικών, με την προϋπόθεση αναγραφής του αθλητή σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συν ενός αγώνα. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι το όνομα της κόρης του υφυπουργού μπήκε στα απαιτούμενα φύλλα αγώνα για να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο, ενώ μετά την κατάκτηση του τίτλου σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Μάλιστα, αναφέρεται πως το κορίτσι έπαιρνε το αεροπλάνο και πήγαινε στην Βόρεια Ελλάδα (από την Αθήνα) μέχρι να συμπληρώσει τις απαιτούμενες συμμετοχές.

Απαντώντας μέσω του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης διέψευσε τις κατηγορίες, λέγοντας:

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε».

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι η κόρη του τελικά δεν φοίτησε στη σχολή της Λάρισας αλλά σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου, ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι μεσολάβησε για χρηματοδότηση του σωματείου, σημειώνοντας πως δεν έχει συναντήσει ποτέ τον εν λόγω προπονητή.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να μείνουν τα παιδιά έξω από το «τοξικό κλίμα» της πολιτικής αντιπαράθεσης.

H EΛ.Α.Σ. ζητά την αποπομπή Τσαβδαρίδη

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στρέφεται ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνδέοντας την υπόθεση με την κόρη του υφυπουργού του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, με ζήτημα πολιτικής ευθύνης της κυβέρνησης. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η υπόθεση Τσαβδαρίδη δείχνει πως, με ευθύνη του πρωθυπουργού, «η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί» στην κυβέρνηση και στην κοινωνία.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά από τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη και να οδηγηθεί η υπόθεση στον εισαγγελέα. «Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα», αναφέρει η ανακοίνωση.