Τη λήψη μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες πρακτικές από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των τουριστικών πρακτορείων ζητούν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού, Τάκη Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη.

Οι 15 βουλευτές, ζητούν μεταξύ άλλων να πληροφορηθούν αν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την πάταξη των επιθετικών διαφημιστικών τακτικών που εφαρμόζονται εις βάρος των τουριστών, αλλά και πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το Υπουργείο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών των συγκεκριμένων τουριστικών πλατφορμών.

Την ερώτηση υπογράφουν από κοινού οι βουλευτές Σπυρίδων Κυριάκης, Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.