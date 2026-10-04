Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στη Βενετία, όπου θα συμμετάσχει το απόγευμα στη συνάντηση της πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο υπουργών ‘Αμυνας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, η πρωτοβουλία ADRION έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου.

Σημειώνεται πως στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι υπουργοί ‘Αμυνας των έξι παράκτιων χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου (Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο και Σλοβενία).