Αυτή την ώρα, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, γράφεται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ο επίλογος της μακράς πορείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί συνοδοιπόροι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στον χώρο για την πολιτική της κηδεία, προκειμένου να αποχαιρετήσουν μια γυναίκα που σφράγισε με την παρουσία της την μεταπολεμική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, το ύστατο χαίρε εκ μέρους της οικογένειας και του πολιτικού κόσμου θα απευθύνουν, εκφωνώντας τους επικήδειους λόγους, οι γιοι της, Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η πρώην υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου.

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, πλήρης ημερών σε ηλικία 103 ετών. Έσβησε γαλήνια στο σπίτι όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια στο Φάληρο, στην οικία του γιου της και πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Αμερικανίδα στην καταγωγή, αλλά απόλυτα πολιτογραφημένη Ελληνίδα μέσα από τους κοινωνικούς και πολιτικούς της αγώνες, συμπορεύτηκε με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, για σχεδόν 40 χρόνια. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Αντρίκο.

Ο επικήδειος του Γιώργου Παπανδρέου – «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα»

Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε: «Εκ μέρους της οικογένειας μας σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε γι’ αυτήν.

Πάνω από όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν, στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την ειρήνη.

Αν μας παρακολουθεί σήμερα είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας, αλλά κυρίως για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης που έχετε εκφράσει.

Μηνύματα από συμπατριώτες, αλλά και από όλη τη Γη, από γυναίκες της Κύπρου, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής που έδωσαν αγώνα για την ειρήνη».

Φωτογραφίες από την τελετή: