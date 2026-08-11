«Το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί ή δεν θα καθίσει στο σκαμνί και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της δικαιοσύνης», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr. «Η υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανέναν. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό είναι υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Και δεύτερη υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης είναι να μη χειραγωγεί τη δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υποσχεθεί «ότι θα μπει ο τάδε ή ο δείνα φυλακή», αλλά ότι «σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις». Δεσμεύτηκε, δε, ότι οι πρώτοι που θα είναι είναι σε έλεγχο», θα είναι ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής του.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται για το ποιος στηρίζει οικονομικά την ΕΛ.Α.Σ., απάντησε πως πρόκειται για ένα «υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν» και προανήγγειλε ότι τα εν λόγω στοιχεία σύντομα θα βγουν στη δημοσιότητα.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής μελών και την κριτική που έχει ασκηθεί στον ίδιο, τόνισε: «Δεν κλείσαμε τις πόρτες σε κανέναν και σε καμία, είπαμε ότι εδώ οι πόρτες είναι ανοιχτές, όποιος θέλει να έρθει να συμμετάσχει. Αυτό το οποίο είπαμε με μεγάλη καθαρότητα είναι ότι το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί έξω από τη Βουλή και όχι μέσα στη Βουλή, άρα δεν θα πάρουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα και να λέμε ότι είναι δικοί μας. Θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία, αυτό είναι το κλισέ μας. Επίσης, αυτό το οποίο είπαμε και επιδιώκουμε και θα κάνουμε είναι να μην έχουμε εκ των προτέρων ρεζερβέ θέσεις. Θα αποφασίσουμε κάποια στιγμή για τα ψηφοδέλτιά μας, οκ, αυτό θα γίνει με συλλογικές διαδικασίες».

«Οι μεταγραφές αεροδρομίου στην πολιτική δεν έχουν το αντίστοιχο αντίκτυπο όπως στο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο πετυχαίνουν οι μεταγραφές των αεροδρομίων, αλλά νομίζω ότι αυτό που λείπει σήμερα από την πολιτική ζωή, είναι αξιοπιστία. Κι εγώ θέλω να χτίσουμε ένα καινούργιο σχήμα στη βάση της αξιοπιστίας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την πρόσφατη διαμάχη με το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα χρέη, δήλωσε πως δεν έχει πρόθεση να ακολουθήσει τον «καβγά». «Ο καβγάς θέλει δύο για να στηθεί, είναι αυτό που λέμε “τσακώσου μόνος σου”», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως αυτό που θέλει να αναδείξει η ΕΛ.Α.Σ. είναι «ένα ζήτημα που δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους και κυρίως αφορά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι κυβερνών κόμμα».

«Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν μια αρνητική εξέλιξη για τον τόπο», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Τέλος, σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, υπογράμμισε ότι «η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής», υποστηρίζοντας πως «υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα», καθώς όση και να είναι η διαφορά με τη ΝΔ στις πρώτες (εκλογές) θα υπάρχει «ένα 70% των πολιτών που λένε να αλλάξει η κυβέρνηση» και «θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο».