Ανακάλυψαν σήραγγα κάτω από αρχαίο αιγυπτιακό ναό, ακριβές αντίγραφο της σήραγγας του Ευπαλίνου

Αρχαιολόγοι από την Αιγυπτιακή-Δομινικανή αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου του Σαν Ντομίνγκο έφεραν στο φως μία σήραγγα κάτω τον ναό Taposiris Magna στην Αίγυπτο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανασκαφής κοντά στην περιοχή του μεγάλου ναού, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια λαξευμένη σήραγγα που εκτείνεται σε μήκος άνω των 1.300 μέτρων και σε βάθος 13 μέτρων κάτω από το επίπεδο του εδάφους.

Οι αρχικές μελέτες δείχνουν ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι παρόμοιος με τη σήραγγα του Ευπαλίνου στη Σάμο και ότι η σήραγγα Tapuziris Magna χρονολογείται από την ελληνορωμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου.

Μέρος της σήραγγας είναι βυθισμένο κάτω από το νερό, αλλά οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να αποκαλύψουν μια σειρά από κεραμικά αγγεία και άλλα ευρήματα θαμμένα σε ιζήματα λάσπης, καθώς και ένα ορθογώνιο μπλοκ από ασβεστόλιθο.

Η ανακάλυψη της σήραγγας υποστηρίζει τη θεωρία ότι τα θεμέλια του ναού Taposiris Magna είναι επίσης βυθισμένα στο νερό, κάτι για το οποίο, η ομάδα βρίσκεται επί του παρόντος στα αρχικά στάδια διεξαγωγής αρχαιολογικής έρευνας για να κατανοήσει το πλαίσιο του μνημείου.

«Κοντά στο ναό, οι αρχαιολόγοι βρήκαν δύο κεφάλια από αλάβαστρο, το ένα από άτομο της εποχής των Πτολεμαίων, από το 305 έως το 30 π.Χ., ενώ το άλλο απεικονίζει μια σφίγγα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προηγούμενες ανασκαφές στο χώρο έχουν αποκαλύψει τάφους 2.000 ετών, που περιέχουν ταφές από την ελληνική και ρωμαϊκή περίοδο, ένα πέτρινο κεφάλι της Κλεοπάτρας, μαζί με 22 νομίσματα που φέρουν την εικόνα της, φυλαχτά από φύλλα χρυσού και ένα τεράστιο ακέφαλο άγαλμα από γρανίτη ενός Πτολεμαίου βασιλιά.

Το Taposiris Magna ιδρύθηκε από τον Φαραώ Πτολεμαίο Β' Φιλάδελφο τον 3ο αιώνα π.Χ., και βρίσκεται στον πλωτό βραχίονα της αποξηραμένης πλέον κοίτης της αρχαίας λίμνης Μαρεώτη.

Η πόλη πήρε το όνομά της από ένα μεγάλο συγκρότημα ναών, τον «μεγάλο τάφο του Όσιρι», που ορισμένοι ακαδημαϊκοί εικάζουν ότι ήταν ο τελευταίος τόπος ανάπαυσης της Κλεοπάτρας.

Η πόλη υπήρξε εμπορικός κόμβος για τα προϊόντα, που μεταφέρονταν από την άλλη πλευρά της λίμνης, καθώς και για την παραλαβή εμπορευμάτων από χερσαίους εμπορικούς δρόμους πριν από την αποστολή τους στην Αλεξάνδρεια.

Ήταν επίσης ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο για τον εορτασμό της γιορτής του Khoiak και της λατρείας του Όσιρι, του θεού της γονιμότητας, της γεωργίας, της μετά θάνατον ζωής, των νεκρών, της ανάστασης, της ζωής και της βλάστησης.

The Dominican Egyptian archaeological mission of the University of San Domingo discovered a tunnel carved in the rock, bout 13 meters below the surface of the earth. This discovery was made during the excavation work of in the area of the Temple of Taposiris Magna, Alexandria. pic.twitter.com/GTuW2p6IXm