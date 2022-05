Κίρα Νάιτλι και Ναόμι Χάρις ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης στην ψυχαγωγία

Οι ηθοποιοί Κίρα Νάιτλι και Ναόμι Χάρις και η τραγουδίστρια Ρεμπέκα Φέργκιουσον είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και του εκφοβισμού στις δημιουργικές βιομηχανίες.



Οι οργανώσεις Time's Up U.K και Creative U.K είναι αυτό το διάστημα σε διαβουλεύσεις με τις βιομηχανίες ψυχαγωγίας και άλλους δημιουργικούς κλάδους - της μουσικής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της διαφήμισης, των βιντεοπαιχνιδιών και της μόδας - για να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Προτύπων (ISA) που θα βοηθούσε στην προστασία των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και όσων απασχολούνται με βραχυπρόθεσμες ή άτυπες συμβάσεις.



«Για να διοχετεύσει οποιοσδήποτε τη δημιουργική του δυναμική δεν μπορεί να υπάρχει φόβος ή έλλειψη σεβασμού» είπε η Νάιτλι. «Όλοι δικαιούμαστε να εργαζόμαστε σε ασφαλείς χώρους με σεβασμό, όπου προστατεύεται η αξιοπρέπεια όλων. Πιστεύω ότι η ISA είναι ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου» εξήγησε.



«Κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά με τον φόβο της παρενόχλησης και της κακοποίησης. Για να έχουμε όλοι φωνή και να αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητές μας, εκεί όπου εργαζόμαστε πρέπει να υπάρχουην ασφάλεια και σεβασμός» σημείωσε η Ναόμι Χάρις.



Και οι δύο ηθοποιοί έχουν αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έχουν δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.



Το 2017, το Times’ Up U.K. συνεργάστηκε με το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) και τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών BAFTA για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης.



Άλλοι δημιουργικοί τομείς άρχισαν να υιοθετούν αυτές τις αρχές προτού σχηματιστεί η διακλαδική ομάδα με επικεφαλής την Creative U.K. για να εξετάσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της ISA, την οποία η Time's Up U.K συγκροτεί σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία Fieldfisher.