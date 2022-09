Βραβεία Emmy: To Succession αναδείχθηκε καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά - Όλοι οι νικητές

Το «Succession» της HBO, που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας ενός μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, κέρδισε σήμερα το βραβείο Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά.

Έχοντας κατακτήσει τη διάκριση το 2020, η σειρά της οποίας το σενάριο – σύμφωνα με κριτικούς – είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τις περιπέτειες του δισεκατομμυριούχου Ρούπερτ Μέρντοχ, επιβλήθηκε του «Squid Game» που ήταν ο βασικός αντίπαλός της.

Τα βραβεία Emmy απονέμονται στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Αυτοί είναι οι φετινοί νικητές των Emmy





Καλύτερη Κωμωδία

«Τεντ Λάσο » (Apple TV+)



Καλύτερο Δράμα

« Διαδοχή » (HBO)



Καλύτερη Περιορισμένη Σειρά

« Ο Λευκός Λωτός » (HBO)

Καλύτερη Ηθοποιός, Κωμωδία

Jean Smart , "Hacks"



Καλύτερος Ηθοποιός, Κωμωδία

Τζέισον Σουντέικις , «Τεντ Λάσο»

Καλύτερη Ηθοποιός, Δράμα

Zendaya, "Euphoria"

Καλύτερος Ηθοποιός, Δράμα

Lee Jung-jae , «Squid Game»



Καλύτερη Ηθοποιός, Περιορισμένη Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Amanda Seyfried, «The Dropout»



Καλύτερος Ηθοποιός, Περιορισμένης Σειράς ή Τηλεοπτικής Ταινίας

Μάικλ Κίτον , «Ντόπες»



Β' Γυναικείου Ρόλου, Κωμωδία



Sheryl Lee Ralph , «Abbott Elementary»



Β' Ανδρικού Ρόλου, Κωμωδία

Μπρετ Γκόλντσταϊν, «Τεντ Λάσο»

Β' Γυναικείου Ρόλου, Δράμα

Τζούλια Γκάρνερ, ««Ozark»



Β' Ανδρικού Ρόλου, Δράμα

Matthew Macfadyen, "Succession"



Β' γυναικείου ρόλου, περιορισμένη σειρά ή ταινία

Τζένιφερ Κούλιτζ , «The White Lotus»



Β' ηθοποιός, περιορισμένη σειρά ή ταινία

Murray Bartlett , "The White Lotus"



Variety Talk Series

«Τελευταία εβδομάδα απόψε με τον Τζον Όλιβερ»



Variety Sketch Series

Καλύτερο Reality

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls



Σενάριο κωμικής σειράς

Quinta Brunson , "Abbott Elementary" ("Pilot")



Σενάριο δραματικής σειράς

Jesse Armstrong, "Succession" (" Όλες οι καμπάνες λένε ")



Σενάριο περιορισμένης σειράς, ταινίας ή δράματος

Mike White, "The White Lotus"



Σκηνοθεσία κωμικής σειράς

MJ Delaney, "Ted Lasso" ("No Weddings and a Funeral")



Σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Hwang Dong-hyuk, "Squid Game" ("Red Light, Green Light")



Σκηνοθεσία περιορισμένης σειράς ή ταινίας

Mike White, "The White Lotus"



Σειρά ντοκιμαντέρ

«The Beatles: Get Back» (Disney+)



Ντοκιμαντέρ ή πεζός λόγος

«Το Αμερικανικό Όνειρο του Τζορτζ Κάρλιν» (HBO)



Εξαιρετική γραφή για σειρά Variety

«Last Week Tonight With John Oliver» (HBO)



Εξαιρετική γραφή για variety show

«Jerrod Carmichael: Rothaniel»



Variety show, προηχογραφημένο

«Adele One Night Only» (CBS)



Variety Special (Live)

"The Super Bowl LVI Halftime Show" (NBC)