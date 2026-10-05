Μέσα στο περασμένο σαββατοκύριακο και έπειτα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων με τη χώρα μας, έφτασαν στην Βουλγαρία τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ.

Ο Σαμουήλ ήταν ο τσάρος της γειτονικής μας χώρας από το 997 έως τις 6 Οκτωβρίου του 1014. Είχε σκοπό να επεκτείνει το βασίλειο του και πολέμησε εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε και πέθανε το 1014. Σήμερα, όμως θεωρείται σύμβολο της εθνικής ταυτότητας της Βουλγαρίας.

Τα λείψανα του εντοπίστηκαν πριν από 60 χρόνια στην βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, νησιού της Μικρής Πρέσπας και για δεκαετίες η Βουλγαρία διαπραγματευόταν με την Ελλάδα με σκοπό να της επιστραφούν.

Μεταφέρθηκαν, λοιπόν, τα οστά του τσάρου με στρατιωτικό αεροσκάφος στη βουλγαρική πρωτεύουσα, Σόφια, το οποίο ακολούθησαν μαχητικά αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας από της χώρας με την Ελλάδα.

Βίντεο από την μεταφορά τον λειψάνων του τσάρου στη Βουλαγία και την παρέλαση προς τιμήν του:

Χιλιάδες ήταν οι πολίτες που έφτασαν στην κεντρική πλατεία της βουλγαρικής πρωτεύουσας και απέτισαν φόρο τιμής στον μεσαιωνικό αυτοκράτορα της χώρας τους.

«Σήμερα εμείς, οι Ευρωπαίοι, μαθαίνουμε να διαβάζουμε την ιστορία με την επιθυμία να ανήκουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στον πολιτισμό που μας ενώνει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», τόνισε ο Ρούμεν Ράντεφ, πρωθυπουργός της Βουλγαρίας στην τελετή στη Σόφια. «Γι’ αυτό η Ευρώπη δεν πρέπει να ανοίγει ξανά παλιές πληγές, αλλά να εργάζεται για την ειρήνη ως υπέρτατο αγαθό», σημείωσε ακόμη.

Έπειτα από την ομιλία του Βούλγαρου πρωθυπουργού ακολούθησε πομπή που συνόδευσε τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ στης εκκλησία της Αγίας Σοφίας, από την οποία η πρωτεύουσα της χώρας πήρε το όνομά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τσάρος Σαμουήλ είχε βαφτιστεί στον συγκεκριμένο ναό.

«Περισσότερο από μία χιλιετία μετά τη ζωή και το ιστορικό του έργο, ο τσάρος Σαμουήλ επιστρέφει στον λαό του για να παραμείνει για πάντα στη Βουλγαρία», ανέφερε ο Πατριάρχης Δανιήλ, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας.

Υπενθυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούμεν Ράντεφ υπέγραψαν τη συμφωνία για την παράδοση λειψάνων του τσάρου. Στη συμφωνία αναγραφόταν πως η Ελλάδα θα επιστρέψει στη Βουλγαρία θρησκευτικά κειμήλια, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από ελληνικά μοναστήρια κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.