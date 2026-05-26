Βίντεο – Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Με μεγάλη προσέλευση κοινού και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου η παρουσίαση δύο εξαιρετικά σημαντικών ποιητικών συλλογών αφιερωμένων στη Γάζα. Ο φιλόξενος χώρος του Zatopek Book Café στην Καλλιθέα γέμισε από ανθρώπους που θέλησαν να ενώσουν τη φωνή τους ενάντια στη σιωπή, σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το βιβλιοκαφέ, τις εκδόσεις Πόλις και τις εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο σπουδαία έργα:

«Πράγματα που ίσως βρείτε κρυμμένα στο αφτί μου» του Παλαιστίνιου ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα.

«Με τα μάτια στη Γάζα» του Ντίνου Σιώτη.

Με κεντρικό και αδιαπραγμάτευτο σύνθημα «με ποιήματα στα πανιά μας πλέουμε προς τη Γάζα, δίχως να κρυβόμαστε πίσω από μεταφορές, συμβολισμούς και αλληγορίες», οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μια ποίηση ζωντανή, επίκαιρη και βαθιά ανθρώπινη. Μια ποίηση που αρνείται να στρέψει το βλέμμα μακριά από την τραγωδία.

Οι ομιλίες και η ατμόσφαιρα

Για τα έργα και τη βαθύτερη σημασία τους μίλησαν οι Χρίστος Αγγελακόπουλος, Κώστας Βούλγαρης, Παναγιώτης Βούζης και Αντιγόνη Κατσαδήμα, φωτίζοντας με τις τοποθετήσεις τους τις διαφορετικές πτυχές της λογοτεχνικής αλλά και κοινωνικής διάστασης των συλλογών. Τη συζήτηση συντόνισε η Αναστασία Σιώτου.

Η βραδιά απέκτησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και υποβλητική ατμόσφαιρα χάρη στις μελωδίες του Χάρη Μαθιόπουλου, ο οποίος «έντυσε» μουσικά την εκδήλωση με το σαξόφωνό του, προσφέροντας στιγμές ανάσας και αναστοχασμού ανάμεσα στις αναγνώσεις.

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη δυναμική των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν ως ζωντανοί πυρήνες πολιτισμού, αντίστασης και ουσιαστικού διαλόγου για τα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας.

Η κάμερα της «Ζούγκλας» έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση και κατέγραψε τις εξομολογήσεις των ανθρώπων που συνέβαλαν στη γέννηση αυτής της βραδιάς.

Ντίνος Σιώτης (Ποιητής, εκδότης, δημοσιογράφος): «Κυκλοφόρησε πριν από έναν μήνα το βιβλίο μου “Με τα μάτια στη Γάζα” από τις εκδόσεις Πόλις. Είναι ένα έργο με πρόλογο του Αμερικανού γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και εισαγωγή του Παντελή Μπουκάλα, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 100 ποιήματα, εγώ τα ονομάζω “ανταποκρίσεις” από τη Γάζα. Είναι φρικτό να υπάρχει αυτή η παγκόσμια σιωπή, την ίδια ώρα που ζούμε μια live αναμετάδοση της γενοκτονίας που συντελείται εκεί.

Σήμερα, παράλληλα με το δικό μου βιβλίο, παρουσιάζουμε και το έργο του σπουδαίου Παλαιστίνιου ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα. Ενός ανθρώπου που ζούσε στη Γάζα και πλέον βρίσκεται στην Αμερική. Το 2024, οι Ισραηλινοί τον συνέλαβαν, του κατέστρεψαν και βομβάρδισαν το σπίτι, ισοπέδωσαν τη βιβλιοθήκη που είχε δημιουργήσει και τον κακοποίησαν. Τελικά απελευθερώθηκε έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη στο Τελ Αβίβ, καθώς το παιδί του είναι Αμερικανός πολίτης. Το βιβλίο του, “Πράγματα που ίσως βρείτε κρυμμένα στο αφτί μου”, είναι συγκλονιστικό. Όλα όσα κάνουμε απόψε, ελπίζω να ξυπνήσουν έστω και λίγο τον κόσμο από την αδιαφορία στην οποία ζει, ενόσω εξελίσσεται αυτό το παγκόσμιο δράμα δίπλα στη γειτονιά μας».

Αναστασία Σιώτου: «Βρισκόμαστε εδώ, στο Zatopek, για την παρουσίαση δύο ποιητικών συλλογών που αποτυπώνουν την τραγωδία και τη γενοκτονία που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην Παλαιστίνη. Ευελπιστούμε ότι, μέσα από τη δύναμη του ποιητικού λόγου, θα ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερος κόσμος για ένα ζήτημα που μας αφορά όλους ως ανθρώπους».

Δείτε στιγμιότυπο από την παρουσίαση των βιβλίων «Με τα μάτια στη Γάζα» και «Πράγματα που ίσως βρείτε κρυμμένα στο αφτί μου»: