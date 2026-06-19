Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της τραγουδίστριας στα παρασκήνια των Mad VMA 2026.

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε μια ανάρτηση με ιδιαίτερο νόημα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού του, όπου διακρίνονται μόνο τα πόδια του ίδιου και της Ρίας Ελληνίδου, ενώ στο πλάνο εμφανίζεται και ο αγαπημένος του πύθωνας, ο οποίος ακούει στο όνομα Κλέαρχος.

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν η μουσική επιλογή που συνόδευε το στιγμιότυπο. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να βάλει το τραγούδι «Safari» της συντρόφου του, ένα κομμάτι που το τελευταίο διάστημα έχει συζητηθεί πολύ. Συγκεκριμένα, ο ίδιος είχε παραδεχτεί δημόσια πρόσφατα πως το συγκεκριμένο τραγούδι δεν ανήκει στα προσωπικά του ακούσματα, ενώ είχε αναφέρει πως δεν θεωρεί ότι εκφράζει απόλυτα και τη Ρία Ελληνίδου ως καλλιτέχνιδα.

Η ανάρτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά το θόρυβο που προκλήθηκε από μια απάντηση της τραγουδίστριας στα παρασκήνια των Mad VMA. Όλα ξεκίνησαν όταν η Κόνι Μεταξά τη ρώτησε με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε ποτέ μόνη τον σύντροφό της.

Η Ρία Ελληνίδου απάντησε: «Μου βάζεις δύσκολα. Με ποιά Ελληνίδα celebrity δε θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δε θα σου δώσω απάντηση. Με άντρα δε θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δε ξέρεις τι γίνεται».

Μπορεί η δήλωση της Ρίας Ελληνίδου να προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου έδειξε ότι το ζευγάρι παραμένει ενωμένο, περνώντας χαλαρές στιγμές στο σπίτι του, μακριά από το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ώρες.

govastiletto.gr – Ρία Ελληνίδου: «Με άντρα δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου, όχι με γυναίκα»