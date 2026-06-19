Η Khloe Kardashian έχει καταφέρει στα 41 της να χτίσει ένα γυμνασμένο κορμί με πολλή γυμναστική και ισορροπημένη διατροφή. Τα τελευταία χρόνια η Khloe έχει κάνει τη γυμναστική μέρος της ζωής της και το σημερινό της σώμα δεν θυμίζει σε τίποτα το σώμα που είχε στο παρελθόν.

Οι πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram έγιναν η αφορμή για να θαυμάσουν όλοι τα καλογυμνασμένα χέρια της. Ειδικά η εικόνα των τρικέφαλών της, χαρακτηρίστηκε από πολλούς «έμπνευση»!

Μεταξύ αυτών που θαύμασαν την 41χρονη τηλεπερσόνα ήταν και η μητέρα της, Kris Jenner που της έγραψε «είσαι τόσο όμορφη μέσα και έξω! (Και τα χέρια σου επίσης)».

«Το μόνο που βλέπω είναι τρικέφαλοι!», «Εντάξει, χέρια!!», «Πάμε χέρια!», «Το κάνω αυτό το screensaver μου για έμπνευση για προπόνηση», «Ω, νομίζω ότι πρέπει να με εκπαιδεύσεις», «Υπέροχο! Θέλω αυτά τα χέρια!», «Κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ​​με αυτόν τον τρικέφαλο. Μπράβο κορίτσι μου», ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια για την Khloe Kardashian των followers της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Khloé Kardashian (@khloekardashian)

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