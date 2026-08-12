Η θεατρική παράσταση «Ελένη» του Ευριπίδη, σε μετάφραση, επιμέλεια κειμένου και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, συνέχισε με μεγάλη επιτυχία την καλοκαιρινή της περιοδεία στα ελληνικά φεστιβάλ και στα αρχαία θέατρα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού σε κάθε σταθμό της.

Η «Ελένη» συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία και ετοιμάζεται να συναντήσει το κοινό της Μήλου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Μήλου, σε έναν ιδιαίτερο χώρο που αναμένεται να αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση του έργου του Ευριπίδη.

Στον ρόλο του Μενέλαου εμφανίζεται πλέον ο Κωνσταντίνος Φράγκος, ενώ guest star της παράστασης, στον ρόλο του Θεοκλύμενου, είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Η «Ελένη» παρουσιάστηκε στις 7 Αυγούστου, στο Υπαίθριο Θέατρο «Μιχάλης Γκανάς» στην Ηγουμενίτσα, σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης. Στις 10 Αυγούστου, η παράσταση παρουσιάστηκε στον προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνοδευόμενη από ζωντανή μουσική.

Στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι Μαρία Γκρατσία Βατικιώτη, Γιώργος Χουσάκος, Δέσποινα Κασσιώτη, Κώστας Γκόνης, Χρήστος Γιαννακάκος, Γιάννης Ανδρουλακάκης, Παρασκευή Τζαρτζιανή, Δημήτρης Κορφιάτης, Μιχαέλα Σωτηριάδου και Σοφία Λαμπροπούλου.

Τις χορογραφίες υπογράφουν η Φανή Παρλή και η Ειρήνη Μεσσήνη, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης σκηνικής προσέγγισης της διαχρονικής τραγωδίας του Ευριπίδη.