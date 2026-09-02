Ένας χώρος που για χρόνια παρέμενε κλειστός, αναξιοποίητος και αποτελούσε εστία μόλυνσης, κάτω από τα ιστορικά τείχη της Καβάλας, απέκτησε ξανά ζωή.

Το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, η εικόνα στην καρδιά της πόλης ήταν διαφορετική, ο αναμορφωμένος χώρος δίπλα στην οχύρωση, στη σκιά του εμβληματικού μεσαιωνικού υδραγωγείου (Καμάρες), γέμισε κόσμο. Η ιστορία της Καβάλας συναντήθηκε με μια σύγχρονη αντίληψη για τον πολιτισμό και τον δημόσιο χώρο.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε τον νέο χώρο πολιτισμού «Πύλη 12» και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπυργίου της οχύρωσης της κάτω πόλης Καβάλας. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που μεταμορφώνει συνολικά ένα μέχρι πρότινος προβληματικό σημείο σε έναν νέο δημόσιο χώρο πολιτισμού, γνώσης και δραστηριοτήτων.

Η υπουργός, ανατρέχοντας στην πορεία του έργου, θυμήθηκε την πρώτη της επίσκεψη στον συγκεκριμένο χώρο, το 2000, όταν το υπουργείο Πολιτισμού είχε ξεκινήσει τη διαδικασία απαλλοτρίωσης. Από τότε, όπως ανέφερε, το έργο εξελίχθηκε σε διαφορετικές φάσεις, μέχρι την σημερινή ολοκληρωμένη εικόνα.

Η κ. Μενδώνη στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως σημείωσε, «η Καβάλα διαθέτει ένα σημαντικό και αξιοθαύμαστο οχυρωματικό σύστημα, το οποίο, παράλληλα με την ιστορική του αξία, δημιούργησε κατά καιρούς δεσμεύσεις στην καθημερινή ζωή της πόλης. Σήμερα, όμως, σημεία που αποτελούσαν για χρόνια εστίες εγκατάλειψης και υποβάθμισης αποκτούν νέα λειτουργία και εικόνα».

«Βλέποντας τον χώρο όπως έχει μεταμορφωθεί και να προχωράει η απαλλοτρίωση και του τελευταίου κτίσματος ώστε να αναδειχθεί στο σύνολο του το εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής που είναι οι Καμάρες, το μεσαιωνικό υδραγωγείο της Καβάλας, πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά και ικανοποίηση», τόνισε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νέα λειτουργία των κτηρίων που αποκαταστάθηκαν. Το ένα θα φιλοξενήσει το Ανοικτό Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, όπου θα πραγματοποιούνται εργασίες σε μάρμαρο, ψηφιδωτό, εικόνες και κεραμική. Η συντήρηση αρχαιοτήτων, μια διαδικασία που συνήθως πραγματοποιείται μακριά από τα βλέμματα του κοινού, γίνεται έτσι περισσότερο εξωστρεφής και προσβάσιμη στους πολίτες.

Το δεύτερο κτήριο θα στεγάσει το Kavala Urban Center – «Σχέδιο Πόλις», δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη της ιστορικής μνήμης με τον σύγχρονο σχεδιασμό και την κοινωνική καινοτομία. «Η παράλληλη παρουσία στον χώρο αυτό του εργαστηρίου συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας με το Urban Center του δήμου, συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Συμπυκνώνοντας την φιλοσοφία της παρέμβασης σε μια φράση που αφορά όχι μόνο την Καβάλα αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει η πολιτιστική κληρονομιά μέσα στη σύγχρονη πόλη η Λίνα Μενδώνη τόνισε πως «η πολιτιστική κληρονομιά αρδεύει το παρόν και εγγυάται το μέλλον, η πολιτιστική κληρονομιά είναι αυτή που δίνει υπεραξία σε μια πόλη».

Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Σταυρούλα Δαδάκη ανέφερε πως η ανάδειξη του κάτω τοίχους που προστάτευε την Καβάλα και η συνολική παρέμβαση για την αναβάθμιση του χώρου, έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη. Πρόκειται για την ανακάλυψη μιας άγνωστης μέχρι τότε πύλης, καθώς δεν υπήρχε στην βιβλιογραφία, η οποία αποκαταστάθηκε και αναδείχθηκε.

Μια σημαντική επένδυση 1,26 εκατ. ευρώ

Για τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, η παράδοση της «Πύλης 12» και των έργων της οχύρωσης αποτελεί σημαντική στιγμή για την Καβάλα και την Περιφέρεια.

Η παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ και ειδικότερα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας, μέσα από δύο συμπληρωματικά έργα, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 1.260.000 ευρώ.

Ο κ. Τοψίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας και του Δήμου Καβάλας. Η στόχευση, όπως ανέφερε, δεν περιορίζεται στην προστασία ενός μνημείου, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός νέου και ζωντανού πυρήνα πολιτισμού στο κέντρο της πόλης. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η περιοχή συνδέεται άμεσα με τις Καμάρες, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Καβάλας.

Από την ιστορική μνήμη στην ψηφιακή εποχή

Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε και ένα διαφορετικό, αλλά άμεσα συνδεδεμένο με την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς, έργο. Πρόκειται για το πρόγραμμα καταγραφής, αξιολόγησης και ψηφιακής τεκμηρίωσης των συλλογών του Κέντρου Καππαδοκικών Μελετών «Η Ναζιανζός» στη Νέα Καρβάλη.

Η υπουργός Πολιτισμού, αναφερόμενη στο συγκεκριμένο έργο τόνισε πως η αξία αυτής της προσπάθειας υπερβαίνει κατά πολύ μια απλή καταγραφή. «Είναι ένα έργο ταυτοτικό. Μαθαίνουμε όλοι ποιοι είμαστε, από πού είμαστε και πώς αυτή η ταυτότητα καθορίζει τη σημερινή και μελλοντική φυσιογνωμία μας», σημείωσε.

Η υπουργός υπογράμμισε παράλληλα πως η ψηφιακή τεκμηρίωση και καταγραφή λειτουργεί και ως εργαλείο προστασίας, αλλά και ως μέσο ανάδειξης και ανάπτυξης, εξηγώντας ότι η καταγραφή δημιουργεί ένα ασφαλές αποτύπωμα της συλλογής, ενώ η ψηφιοποίηση ανοίγει νέες δυνατότητες αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος, ακόμη και σε σχέση με τον τουρισμό.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Καππαδοκικών Μελετών, Καπλάνης Ιωσηφίδης, σημείωσε ότι στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί με το Υπουργείο Πολιτισμού το 2004 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αξιολόγησης, καταγραφής και τεκμηρίωσης 2.032 αντικειμένων.

Πρόκειται για κειμήλια που συνδέονται με μοναστήρια και ναούς της Καππαδοκίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται εικόνες, λειτουργικά βιβλία και σκεύη, ιερατικά άμφια, ξυλόγλυπτες σφραγίδες, υφαντά, προσωπικά αντικείμενα και παραδοσιακές ενδυμασίες. Πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν από τους πρόσφυγες, οι οποίοι μέσα από τις δυσκολίες της προσφυγικής διαδρομής προσπάθησαν να διασώσουν μαζί με τα αντικείμενα την πίστη, την παράδοση και την ταυτότητά τους.

Το επόμενο στάδιο αφορά την καταγραφή και εκτίμηση της παλιάς βιβλιοθήκης των μονών, με βιβλία, περγαμηνές, χειρόγραφα και παλαίτυπα, καθώς και την καταγραφή αυθεντικών στολών και υφασμάτων. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την ψηφιακή αναπαράσταση των ναών και των μοναστηριών της παλιάς επισκοπής Νανζιανζού.

Στην διάρκεια μιας ιδιαίτερης εκδήλωσης, η Καβάλα ανέδειξε δύο διαφορετικές όψεις της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Από τη μία, η αποκατάσταση και επανάχρηση ενός ιστορικού τμήματος της πόλης και, από την άλλη, η διάσωση, τεκμηρίωση και ψηφιακή ανάδειξη μιας προσφυγικής κληρονομιάς που μεταφέρθηκε από την Καππαδοκία στη Νέα Καρβάλη.

Κοινός παρονομαστής, η αντίληψη που διατύπωσε και η ίδια η υπουργός, ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο αναφορά στο παρελθόν. Μπορεί να γίνει ενεργό κομμάτι της σύγχρονης πόλης, να επιστρέψει στην καθημερινότητα των πολιτών και να λειτουργήσει ως στοιχείο ταυτότητας, συνοχής και ανάπτυξης.