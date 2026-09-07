Με αφορμή τη συμπλήρωση το 2027, διακοσίων χρόνων από τον θάνατο του Μπετόβεν, θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027 στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός Κύκλος Μπετόβεν 2027 και θα περιλαμβάνει τρία ρεσιτάλ πιάνου, με τρεις σπουδαίους παιδαγωγούς και ερμηνευτές του καιρού μας οι οποίοι θα παίξουν ορισμένες από τις δημοφιλέστερες σονάτες για πιάνο του μεγάλου συνθέτη.

Πρόκειται:

1. Για τον Γερμανό πιανίστα Gerhard Oppitzο οποίος θα ερμηνεύσει τις τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του Μπετόβεν το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου,

2. Την γνωστή στο ελληνικό κοινό Γεωργιανή πιανίστα ElisoVirsaladze η οποία θα ερμηνεύσει τις Σονάτες αρ. 1, 3, 4 και τηνπερίφημη Σονάτα αρ. 23 Appassionata την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου,

3. Για τον Ρώσο πιανίστα Konstantin Scherbakovο οποίος θα ερμηνεύσει τις σονάτες: αρ. 8 σε ντο ελ., έργο 13 (Pathetique), αρ. 17 σε ρε ελ., έργο 31, αρ. 2 (The Tempest), αρ. 14 σε ντο δίεση ελ., έργο 27, αρ. 2 (Moonlight) και τη Σονάτα αρ. 28 σε λα μειζ., έργο 101, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2027.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 12 έως 35 ευρώ ενώ υπάρχουν δύο εκπτωτικά πακέτα:

το πρώτο περιλαμβάνει έκπτωση 15% για αγορά εισιτηρίων και για τα τρία ρεσιτάλ ανεξαρτήτως ζώνης ή συνδυασμού ζωνών, και

το δεύτερο περιλαμβάνει έκπτωση 10% για αγορά εισιτηρίων για δύο ρεσιτάλ ανεξαρτήτως καλλιτέχνη, ζώνης ή συνδυασμού ζωνών.

Θα υπάρχουν εισιτήρια στην τιμή των 15 ευρώ για φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, άνεργους, πολύτεκνους, ΑμεΑ και για άτομα άνω των 65 ετών.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από την: www.ticketservices.gr

τηλ. 210 7234567.