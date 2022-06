Ακούστε το νέο τραγούδι του Τζόνι Ντεπ και του Τζεφ Μπεκ, αφιερωμένο στη θρυλική Χέντι Λαμάρ

Ο Τζόνι Ντεπ κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και ερμηνεύει με τον Τζεφ Μπεκ με τίτλο «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr».



Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ των Τζόνι Ντεπ και Τζεφ Μπεκ.



Η ροκ μπαλάντα που τραγούδησε ο Ντεπ με σόλο κιθάρας από τον Άγγλο κιθαρίστα, υμνεί τη σταρ του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1940, και καινοτόμα ηλεκτρολόγο μηχανικό, Χέντι Λαμάρ.



Ο θρήνος για τη φήμη αναπόφευκτα θα διαβαστεί ως αντίδραση στην υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης που εκδικάστηκε πρόσφατα μετά την αγωγή που ο Αμερικανός ηθοποιός κατέθεσε εις βάρος της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, σχολιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.



​«Δεν πιστεύω, δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θα πιστεύω πια στους ανθρώπους» τραγουδά ο Ντεπ στο ρεφρέν, με έναν άλλο στίχο να αναφέρει: «Είναι τόσο δύσκολο να μιλάς όταν κανείς δεν θα ακούσει και όλοι κοιτάζουν επίμονα καθώς τρέμεις από φόβο».





Η Χέντι Λαμάρ έγινε γνωστή στις ταινίες της λόγω της γοητείας της και παρόλο που ήταν σπουδαία εφευρέτρια, κανείς δεν την εμπιστευόταν γιατί πίστευαν ότι μια ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν μπορούσε να είναι καλή επιστήμονας.



Η ηθοποιός ανακάλυψε μια τεχνολογία βασισμένη στη συχνότητα που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στα Wi-Fi, GPS και bluetooth.



«Διαγράφηκε από τον ίδιο κόσμο που την έκανε σταρ. Το φως της ύπαρξής της, η εξωτική της γοητεία - έγιναν κομμάτια επειδή τόλμησε να ονειρευτεί» αναφέρει στο τραγούδι του Τζόνι Ντεπ.



Με τίτλο 18, το άλμπουμ περιλαμβάνει δύο πρωτότυπα τραγούδια μαζί με μια σειρά από κλασικές ροκ διασκευές.

Ακούστε το τραγούδι: