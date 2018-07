Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Η Γιώτα Νέγκα στην πλατεία Κύπρου στο Κερατσίνι



Ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας διοργανώνει συναυλία, με ελεύθερη είσοδο, με την ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 9 μ.μ., στην πλατεία Κύπρου (Δημαρχείο Κερατσινίου).



Η ερμηνεύτρια ανακατεύει εκ νέου την παλέτα με τις επιρροές και τις αναμνήσεις της και φτιάχνει ένα πρόγραμμα στο οποίο παντρεύει όλα όσα αγαπά με την δική της ερμηνευτική αισθητική. Η προσωπική της δισκογραφία, ο προπομπός του επερχόμενου δίσκου της, «Οξυγόνο», σε στίχους Νίκου Μωραΐτη και μουσική Νίκου Μερτζάνου, η λαϊκή της ρίζα και οι δημιουργοί που την ακολουθούν σαν μια δεύτερη οικογένεια χτίζουν έναν μελωδικό κόσμο.



Συντελεστές:



Νίκος Κατσίκης – μπουζούκι

Βασίλης Κετεντζόγλου – κιθάρα

Dasho Κurti – ακορντεόν

Αλέξανδρος Τράμπας - μπάσο

Κώστας Μυλωνάς – τύμπανα

Ηχοληψία: Βασίλης Μιχαηλίδης





General Admission (Αρένα): Early Bird - 35€ (SOLD OUT), Πρώτη φάση - 40€, Δεύτερη φάση - 45€, Πόρτα/Ταμείο - 50€





Ο Γιάννης Πλούταρχος, ένας από τους πιο αγαπητούς λαϊκούς τραγουδιστές της εποχής μας, μια γνήσια λαϊκή φωνή, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 9 μ.μ. συναντά τους φίλους τους στη σκηνή του Αίθριου Θεάτρου στο Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου, σε μία μουσική βραδιά γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια του χθες και φρέσκες επιτυχίες.





Μετρώντας ήδη 20 δισκογραφικά χρόνια, ο Γιάννης Πλούταρχος έχει ερμηνεύσει τραγούδια που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες. Έχει κερδίσει το κοινό με τη δύναμη της ερμηνείας του, την ξεχωριστή φωνή του αλλά και το ήθος του ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος.





Το Φεστιβάλ συνεχίζει τη διαδρομή με το μουσικό αφιέρωμα στον συνθέτη Θεόδωρο Πολυκανδριώτη με τον Σπύρο Πολυκανδριώτη (12/07), το αφιέρωμα στους μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες Βασίλη Τσιτσάνη και Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γιώργο Υδραίο και τη Μαρία Σουλτάτου (13/07), τους δημοφιλείς στο νεανικό κοινό Stan–REC (17/07), τη συναυλία της μεγάλης λαϊκής ερμηνεύτριας Γλυκερίας (19/07), τη συναυλία των “The Idols60’s” (25/07), τη θεατρική παράσταση «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη (27/07). Την αυλαία του Φεστιβάλ ρίχνει τη Δευτέρα 30 Ιουλίου η εκρηκτική Άννα Βίσση.





Πληροφορίες:





Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018





Ώρα: 21:00





Τιμή εισόδου: Γενική είσοδος: 10ευρώ, Με Artemis Card: 5ευρώ





Προπώληση εισιτηρίων: Μέσω διαδικτύου, στο www.viva.gr και στο τηλ. 11876.





Στο VivaSpot στο Σύνταγμα (7 ημέρες την εβδομάδα 09.00 – 21.00)





Στα καταστήματα MediaMarkt, ReloadStores, SevenSpots, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης





Στο Δημαρχείο Δευτέρα – Παρασκευή 10 π.μ. – 2 μ.μ.







Στη Λεωφ. Κηφισίας 219 – Αίθριο Θέατρο, την ημέρα της εκδήλωσης και βάσει διαθεσιμότητας.













Οι Ημέρες Μουσικού Θεάτρου επιστρέφουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο εφετινός κύκλος έχει ως επίκεντρο του τη φωνή στα όρια, τη φωνή που υπερβαίνει τους φυσικούς της περιορισμούς.



Ο εφετινός κύκλος ολοκληρώνεται με την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του έργου εμβληματικού Βάκχαι του σπουδαίου Ιάννη Ξενάκη, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα, με τη συμμετοχή του μουσικού συνόλου ARTéfacts ensemble και της Χορωδίας της ΕΡΤ.



Μουσική διεύθυνση Νίκος Βασιλείου

Σκηνοθεσία Γιάννoς Περλέγκας

Δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας, Λουκία Χουλιάρα, Δήμητρα Ευθυμιοπούλου, Μάγδα Καυκούλα

Σκηνικά, κοστούμια: Λουκία Χουλιάρα

Κίνηση: Δήμητρα Ευθυμιοπούλου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική προετοιμασία: Νίκος Βασιλείου, Φρίξος Μόρτζος



Βαρύτονος (Διόνυσος) Αρκάδιος Ρακόπουλος

Περφόρμερ Δήμητρα Ευθυμιοπούλου (Αγαύη), Μάγδα Καυκούλα (Σεμέλη)



Μουσικό σύνολο ARTéfacts ensemble (Θηβαίοι, ακόλουθοι του Πενθέα)

Ζαχαρίας Ταρπάγκος (πίκολο), Κώστας Γιοβάνης (όμποε), Ανδρέας Σπυρόπουλος (κόντρα φαγκότο), Μάνος Βεντούρας (κόρνο), Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτα), Σπύρος Βεργής (τρομπόνι), Κώστας Μποτίνης, Κώστας Σερεμέτης, Θοδωρής Βαζάκας (κρουστά)



Συμμετέχουν μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ (Ασιάτισσες, ακόλουθοι του Διονύσου)

Υψίφωνοι Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, Πέννυ Δεληγιάννη, Μαρία Ζαβίτσα, Έλλη Μουχτάρη, Όλγα Μπαλωμένου, Λουντμίλα Μπονταρένκο, Μαρίνα Ρετσκάλοβα, Χέδερ Χέλιγκερ



Μεσόφωνοι Βάσω Καριώτη, Αμάντα Κριτσωτάκη, Σοφία Μάλαμα, Τζίνα Μαρκουλή, Σοφία Πετρίδη, Μαρία Τανάγια, Μάγδα Τζαβέλα, Κίτσα Τροχάνη.



11, 12 Ιουλίου 2018



Ώρα έναρξης: 20.30



Τιμές εισιτηρίων: 12, 15 ευρώ







Φοιτητικό - παιδικό: 8 ευρώ



Φωτογραφίες: Γεράσιμος Δομένικος















Συναυλίες, χορός, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν αυτήν την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018, σε διάφορα σημεία της Αθήνας και μας προσφέρουν ανάσες δροσιάς και ξεγνοιασιάς.Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας εμφανίστηκαν ως σκηνοθετικό δίδυμο το περασμένο καλοκαίρι με την επιτυχημένη Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Εφέτος, επανέρχονται στην αρχαία τραγωδία, συν-σκηνοθετώντας την Αντιγόνη του Σοφοκλή που έχει χαρακτηριστεί έργο-σύμβολο της αντίστασης στην εξουσία, καθώς πραγματεύεται την απόφαση της νεαρής Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της Πολυνείκη, παρά την απαγόρευση του άρχοντα του κράτους. Στην παράσταση όλοι οι ρόλοι μοιράζονται ανάμεσα σε τρεις ηθοποιούς, την Αθηνά Μαξίμου, τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Μιχάλη Σαράντη, ενώ ο δεκαμελής χορός αφηγείται την ιστορία.Ταυτότητα παράστασης:Μετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης ΔούνιαςΔιασκευή: Μανώλης ΔούνιαςΜουσική: Σταμάτης ΚραουνάκηςΣκηνικά-Κοστούμια: Εύα ΝάθεναΚίνηση: Αγγελική ΣτελλάτουΦωτισμοί: Νίκος ΒλασόπουλοςΜουσική Διδασκαλία-Ακορντεόν: Άννα ΛάκηΒοηθός Σκηνοθετών: Αλέξανδρος ΒάρθηςΒοηθός Σκηνογράφου: Ερατώ ΤσάτσουΒοηθός Ενδυματολόγου: Δανάη ΨωμοδότηΦωτογράφος: Μαριλένα ΑναστασιάδουΠαραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις ΤάγαρηΑθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Μιχάλης ΣαράντηςΧορόςΣωκράτης Πατσίκας, Παναγιώτης Κλίνης, Κρις Ραντάνοφ, Σμαράγδα Κάκκινου, Μαρία Τζάνη, Πάρις Θωμόπουλος, Τίτος Λίτινας, Άννα Λάκη.Με αγγλικούς υπέρτιτλους.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2018.11 - 13 Ιουλίου 2018O κόσμος μπορεί να σωθεί χάρη στον Αιδεσιμότατο Μπίλλυ! Ο Αιδεσιμότατος έχει εδώ και καιρό συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη από τον καταναλωτισμό και γι’ αυτόν το λόγο ίδρυσε την Εκκλησία Stop shopping in N.Y.Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Χορωδίας, ο Αιδεσιμότατος Μπίλλυ τραγουδάει και κηρύττει κατά της καπιταλιστικής αλλοτρίωσης. Δραστηριοποιείται σε τοπικές ακτιβιστικές ομάδες, κάνει κήρυγμα στο δρόμο και προσκαλεί το κοινό σε γκόσπελ που πραγματοποιούνται σε θέατρα και μουσεία σε όλο τον κόσμο. Εκτός από αναγνωρισμένος αμερικανός περφόρμερ και ακτιβιστής – συμμετέχει σε δράσεις κατά του νεοφιλελευθερισμού, των σχεδίων του Τραμπ για τον πετρελαιαγωγό και την κλιματική αλλαγή –, ο Μπιλ Τάλεν υπήρξε επίσης υποψήφιος των Πρασίνων για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.Ο Αιδεσιμότατος και η Χορωδία του θα μετακομίσει για λίγο από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα για να αφουγκραστεί και να συνδεθεί με την παρούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα συμπράττοντας με εγχώριους καλλιτέχνες και αναζητώντας μια αναλογία ανάμεσα στην κουλτούρα της Αθήνας και της Νέας Υόρκης. Προ και μετά κρίσης.Στο πλαίσιο του Αφιερώματος «Άνοιγμα στην Πόλη – Αθήνα».Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2018.Aqua Jazz Athens στο Ωδείο ΑθηνώνΟ παγκόσμιος πολιτισμός της τζαζ συναντάται με παραδόσεις, όργανα και μουσικούς της Μεσογείου, στην τετραήμερη μουσική πλατφόρμα Aqua Jazz Athens, η οποία πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17 – 19), από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ.Σε συνδιοργάνωση του Ωδείου Αθηνών και του Εργαστηρίου Τζαζ και Μουσικής της Μεσογείου του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Aqua Jazz Athens, με όχημα την παγκόσμια γλώσσα της τζαζ, κάνει μία μουσική περιπλάνηση και συνάντηση παραδοσιακών μουσικών από τη Μεσόγειο (Ιβηρική Χερσόνησος, Αδριατική Θάλασσα, Ελλάδα, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος), με κεντρικές συναυλίες, πρωτότυπες μουσικές συναντήσεις, παρουσιάσεις νέων μουσικών, jam sessions και εργαστήρια.Η ξεχωριστή αυτή πλατφόρμα διαρθρώνεται σε τρεις ημερήσιες ζώνες: το πρωί οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν εργαστήρια και μαθήματα τζαζ και παραδοσιακών οργάνων της Μεσογείου, το μεσημέρι θα γίνονται συζητήσεις και παρουσιάσεις και το βράδυ θα ξεκινά δυναμικά το συναυλιακό μέρος, με πρωτότυπες συνεργασίες και γνωριμία με τους καλλιτέχνες.Πρόγραμμα11.00 – 14.00 (ΩΑ Αίθουσα Διδασκαλίας): Σεμινάρια – Roni Eytan, Marco Pignataro – Berklee Global Jazz Institute.18.00 – 19.00 (Πολυχώρος Ω2 Αίθριο): Δημόσια συζήτηση «H τζαζ στην Ελλάδα 1920 – 1940» – Ομάδα Εργασίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο συντονιστής TBA.19.30 – 20.30 (Πολυχώρος Ω2 – Πειραματική Σκηνή): Μαθητικές συναυλίες.20.30 – 23.00 (Πολυχώρος Ω2 – Κύρια Σκηνή): Συναυλία Berklee Global Jazz Institute Sextet, Roni Eytan Quintet, Marco Pignataro Quartet.11.00 – 14.00 (ΩΑ Αίθουσα Διδασκαλίας): Σεμινάρια – Γιώργος Κοντραφούρης, Δημήτρης Καλαντζής, Layth Cidiq.18.00 – 19.00 (Πολυχώρος Ω2 Αίθριο): Δημόσια συζήτηση «Η ελληνική μουσική και η τζαζ» – Γιώργος Κοντραφούρης, Δημήτρης Καλαντζής συντονιστής TBA.19.30 – 20.30 (Πολυχώρος Ω2 – Πειραματική Σκηνή): Μαθητικές συναυλίες.20.30 (Πολυχώρος Ω2 – Κύρια Σκηνή): Συναυλία Γιώργος Κοντραφούρης – Σοφία Νοητή, «Άγιος Χρόνος».21.30 (Πολυχώρος Ω2 – Κύρια Σκηνή): Συναυλία Layth Cidiq Quartet.22.30 (Πολυχώρος Ω2 – Κύρια Σκηνή): Συναυλία Δημήτρης Καλαντζής quintet, «Modes and Moods», music by Mikis Theodorakis.ΠληροφορίεςΩδείο Αθηνών: Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17 – 19, Αθήνα (στάση μετρό: «Ευαγγελισμός»), τηλ.: 210 7240673. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό: 15 ευρώ, φοιτητικό – άνω των 65 ετών: 7 ευρώ, ανέργων: 5 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 – εντός στοάς Πεσμαζόγλου, καταστήματα: Seven Spots, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s, Viva Kiosk στο Σύνταγμα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τηλεφωνικά: 210 3272000, ομαδικές κρατήσεις: 210 3222720, κρατήσεις ΑΜΕΑ: 211 7800056 (ώρες λειτουργίας: 9:00 – 17:00), ηλεκτρονικά: greekfestival.gr και viva.gr.Μια συναυλία, ένα πάρτι γεμάτο υπέροχα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, ερμηνείες.Ο Αντώνης Ρέμος, με τη φωνή του και τη σκηνική παρουσία του, από την πρώτη μέρα της καριέρας του μέχρι και σήμερα βρίσκεται αδιάλειπτα στην κορυφή, τα τραγούδια του αγγίζουν πάντα την πρώτη θέση στα charts και γίνονται επιτυχίες.Η Έλενα Παπαρίζου είναι μια δυνατή, pop φωνή που έχει τιμήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό, με την σκηνική παρουσία και τον δυναμισμό της, έχει κερδίσει τη θέση της στις καρδιές των ανθρώπων που την έχουν κατατάξει ψηλά στις προτιμήσεις τους.Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Νίκαιας- Αγ Ι. Ρέντη.Το Primer Music Festival κάνει επίσημη πρώτη την Τετάρτη 11 Ιουλίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do Φαλήρου. Τα πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής σε ένα event που θα γίνει viral. Μία γιορτή της μουσικής για όλους όσους αγαπάνε τον ρυθμό και την ελευθερία που γεννά η έκσταση του χορού. Ένα party που θα κρατήσει πολλές, πολλές ώρες!Headliners του 1ου Primer Music Festival, o Lil Pump, ο star της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και υποψήφιος για βραβείο Grammy, Steve Aoki, ο αγαπητός στο ελληνικό κοινό Don Diablo, που έχει ψηφιστεί ως ο Καλύτερος Καλλιτέχνης της Future House από το Beatport, o Αμερικανός παραγωγός και DJ Jauz, και ο DJ και παραγωγός Tujamo, του οποίου τα κομμάτια παίζονται σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ και night club παγκοσμίως.Οι πόρτες ανοίγουν 16:3017:00 - 17:30 Xcellence17:30 - 18:00 Rymor18:00 - 18:30 Zaac18:30 - 19:10 Playmen19:10 - 19:50 Kid Angelo19:50 - 20:30 Velix20:30 - 21:00 Kareem Kalokoh, DJ Young21:05 - 22:20 Tujamo22:25 - 23:50 Don Diablo00:00 - 01:00 Lil Pump01:10 - 02:25 Steve Aoki02:25 - 03:40 JauzΤιμές εισιτηρίωνΣημεία προπώλησης: Σε όλα τα καταστήματα Public της Ελλάδας και ηλεκτρονικά στο Viva.gr και στο Tickets.Public.gr