Το νέο εντυπωσιακό animation video της Αθηνάς Ανδρεάδη

Ένα μήνα μετά τη σπουδαία συνεργασία της Αθηνάς Ανδρεάδη με τον Andrea Bocelli επί σκηνής του Sani Festival και η αναγνωρισμένη Ελληνίδα τραγουδοποιός και μέλος της επιτροπής των Grammy, κυκλοφορεί ένα υπέροχο νέο τραγούδι, εμπνευσμένο από τη δεκάχρονη Οδύσσεια της.



Το τραγούδι «To find you» εξιστορεί το ταξίδι αυτό, μέσα από την αλλαγή τριών χωρών (Ελλάδα – Βρετανία – ΗΠΑ) αλλά και τις εσωτερικές αλλαγές και διεργασίες που έζησε παλεύοντας με τους δαίμονες της προς την ενηλικίωση, ώσπου να φτάσει στην «Ιθάκη» της.



Το εκπληκτικό video είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με καλλιτέχνες origami από την Αργεντινή και τις ΗΠΑ. Ένα χειροποίητο video που χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας και εκατοντάδες φωτογραφίες που αποδίδουν το τόσο συναισθηματικό και εντυπωσιακό animation.

Η Aθηνά Ανδρεάδη έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, με τους πέντε προσωπικούς της δίσκους, που έχουν κερδίσει διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή media. Ήταν η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια του Leonard Cohen, με τον οποίο συνεργάστηκε. Μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες, είναι μέλος της Ακαδημίας των βραβείων Grammy και τραγούδια της έχουν συμπεριληφθεί σε δημοφιλείς ξένες σειρές και διαφημίσεις. Έχει αναπτύξει έντονη οικολογική δράση, και ως πρέσβειρα του Plastic Pollution Coalition στις ΗΠΑ.

Credits



Μουσική & στίχοι: Athena Andreadis

Παραγωγή: Ethan Allen & Athena Andreadis

Σκηνοθεσία: Chantal Rosengurt

Παραγωγή video: MASA Animation Studio

www.athenaandreadis.com

Λίγα λόγια για την Αθηνά Ανδρεάδη

Η Αθηνά Ανδρεάδη (Classical & Jazz Voice, Trinity College of Music), BSc Business Administration, Honors First Class, University of Bath) είναι παγκοσμίως φημισμένη Ελληνο-βρετανή τραγουδίστρια τραγουδοποιός με αρκετούς δίσκους και βραβεία στο ενεργητικό της, συμπεριλαμβανομένου του Best Folk / Singer Songwriter Album στα Independent Music Awards. Η Αθηνά έχει δώσει διεθνείς sold out παραστάσεις, έχει φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ ενώ τα τραγούδια της έχουν προβληθεί σε

τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, τηλεοπτικές διαφημίσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς του BBC και εκπομπές που μεταδίδονται από αμερικανικά κανάλια, στην καμπάνια Visit England για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Λονδίνου και το ντοκιμαντέρ Sky Arts που ήταν αφιερωμένο στο έργο της.

Έχει χαρακτηριστεί ως μοναδική και δυνατή (Billboard) και ως γενναία και πρωτότυπη (The Guardian) όχι μόνο για το μουσικό της ταλέντο ως τραγουδίστρια αλλά και ως συνθέτρια/στιχουργός. Όλοι οι δίσκοι της Αθηνάς κυκλοφορούν από τη δική της δισκογραφική Embraceable Records, σε συνεργασία με τις Sony, EMI, Universal,Believe Digital και Orchard. Η Αθηνά έχει συνεργαστεί με διάσημους παραγωγούς και τραγουδοποιούς και έχει εμφανιστεί σε sold out περιοδείες σε όλο τον κόσμο, δίνοντας παραστάσεις σε συναυλιακές αίθουσες και φεστιβάλ παγκόσμιας κλάσης από το Royal Festival Hall, το Troubadour και το Glastonbury στο Ηνωμένο Βασίλειο, έως το SXSW, αλλά και σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως το γκαλά συνέδριο Cradle 2 Cradle στη Νέα Υόρκη.

Το περιοδικό Rolling Stone πρόβαλε το περιβαλλοντικό έργο της Αθηνάς ως πρέσβειρας του Plastic Pollution Coalition. Λίγο μετά τη μετακόμισή της από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες, η Αθηνά προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο τελευταίο άλμπουμ του Leonard Cohen, You Want It Darker, στο οποίο τραγουδά το εμπνευσμένο από την Ελλάδα, «Travelling Light». Το single έφτασε τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις και τους χάρισε ένα βραβείο Grammy. Η Αθηνά συνεργάστηκε με τον παραγωγό Ethan Allen για τους δίσκους της στις ΗΠΑ, «Ready For The Sun» και «Outside of Time», οι οποίοι έλαβαν διθυραμβικές κριτικές. Εταιρείες όπως τα Starbucks επέλεξαν αποκλειστικά την Αθηνά για να προβάλλουν τα άλμπουμ της και να βοηθήσουν στη συγκέντρωση χρημάτων για τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου έχει γράψει τραγούδια και έχει τραγουδήσει υπέρ της οργάνωσης Save the Children (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) και της Concern (Ιρλανδία). Αυτή τη στιγμή γράφει τραγούδια για μια σειρά παιδικών βιβλίων με θέμα το περιβάλλον και την ενσυνειδητότητα, συνεργαζόμενη με την αδερφή της Ελένη Ανδρεάδη, η οποία είναι βραβευμένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων