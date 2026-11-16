Το «Airplane Mode» επανέφερε τον Τζέιμς Μπλαντ στην κορυφή των βρετανικών charts, χαρίζοντας στον τραγουδιστή τον πρώτο του δίσκο που φτάνει στο νούμερο ένα εδώ και 19 χρόνια, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αποτελεί την όγδοη δισκογραφική του δουλειά, κυκλοφόρησε την Παρασκευή (13/11), εν μέσω του έντονου ενδιαφέροντος που προκάλεσε η συμμετοχή του στο ριάλιτι παιχνίδι του BBC, «The Celebrity Traitors».

Ο Μπλαντ κατάφερε να φτάσει στην τελική τριάδα, προτού «αποκλειστεί» από τους συμπαίκτες του στην ομάδα των «Πιστών» (Faithfuls), Σεμπάστιαν «Μπας» Κροφτ και Ρόμες Ρανγκανάθαν κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά αγωνιώδους φινάλε.

Ο τραγουδιστής δήλωσε στην Official Charts Company: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ευγνώμων είμαι σε κάθε άτομο που μπήκε στον κόπο να κατεβάσει, να αγοράσει ή να ακούσει μέσω streaming το άλμπουμ μου».

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Το προηγούμενο άλμπουμ που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το All The Lost Souls, το 2007.