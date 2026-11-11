Με ενθουσιασμό, παρατεταμένο χειροκρότημα και ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η επίσημη πρεμιέρα της φαντασμαγορικής θεατρικής παράστασης «Όλιβερ Τουίστ», βασισμένης στο διαχρονικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς, στην εντυπωσιακή αίθουσα IMAX των Village Cinemas, στο The Mall Athens.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή της Γιούλης Ηλιοπούλου, ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο του Ντίκενς, μέσα από μια εντυπωσιακή παραγωγή με φαντασμαγορικά σκηνικά, μουσική, περιπέτεια και δυνατές ερμηνείες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο Στράτος Τζώρτζογλου στον ρόλο του Φέιγκιν (Fagin), ο οποίος απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των θεατών και κέρδισε τις καρδιές των μικρών φίλων της παράστασης. Μάλιστα, μετά το τέλος της πρεμιέρας, δεκάδες παιδιά περίμεναν με ανυπομονησία να τον συναντήσουν, να τον αγκαλιάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο αγαπημένος ηθοποιός παρέμεινε για περισσότερο από μία ώρα κοντά στους μικρούς θαυμαστές του, χαρίζοντάς τους χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις.

Τις εντυπώσεις, όμως, έκλεψε και ο μικρός Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος ενσάρκωσε τον Όλιβερ Τουίστ. Με την αυθεντικότητα, τη φυσικότητα και την εκφραστική του δύναμη, παρουσίασε μια εξαιρετική ερμηνεία, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει ξεχωριστό ταλέντο και σκηνική παρουσία. Η ερμηνεία του συγκίνησε και ενθουσίασε το κοινό, με τον νεαρό πρωταγωνιστή να δέχεται το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η υποδοχή της δημιουργού της παράστασης, Γιούλης Ηλιοπούλου, η οποία δέχθηκε πολλά συγχαρητήρια για τη σκηνοθετική της ματιά, τη θεατρική διασκευή και το συνολικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Η εντυπωσιακή παραγωγή απέδειξε πως ο κλασικός κόσμος του Καρόλου Ντίκενς μπορεί να συναντήσει τη σύγχρονη θεατρική μαγεία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα ήταν η Τάρια Μπούρα, η οποία παρακολούθησε με ιδιαίτερη χαρά την κόρη της, Ραφαέλα Μητροπούλου, που συμμετέχει στην παράσταση, ο τραγουδιστής Γιάννης Ξανθόπουλος, η ηθοποιός Αντιγόνη Μακρή, η τραγουδίστρια Ναυσικά, καθώς και η Μάρα Δαρμουσλή, η οποία βρέθηκε εκεί μαζί με την κόρη της.

Η παράσταση «Όλιβερ Τουίστ» συνεχίζεται κάθε Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas, στο The Mall Athens, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο του Καρόλου Ντίκενς.