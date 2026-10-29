Σε ηλικία 95 ετών πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός Μπάρμπαρα Μπάρι, η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από την ταινία Breaking Away, για την ερμηνεία της οποίας ήταν υποψήφια για Όσκαρ, αλλά και από τη συμμετοχή της στις τηλεοπτικές σειρές Barney Miller και Suddenly Susan.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην κατοικία της στο Μανχάταν, έπειτα από διάγνωση καρκίνου σε προχωρημένο στάδιο. Όπως επιβεβαίωσε η κόρη της, Τζέιν Χάρνικ, ο θάνατός της ήταν ιατρικά υποβοηθούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People, το οποίο επικαλέστηκε δημοσίευμα των New York Times, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Η Μπάρι είχε διαγνωστεί το 2014 με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μια χρόνια και προοδευτική νόσο που προκαλεί ουλές στον πνευμονικό ιστό, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η αναπνοή. Η πολυετής πορεία της στον χώρο της υποκριτικής συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις και αξιοσημείωτες ερμηνείες, όπως αναφέρει το Page Six.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της καριέρας της

Μία από τις πρώτες μεγάλες αναγνωρίσεις της ήρθε το 1964, όταν απέσπασε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών για την παρουσία της στην ταινία One Potato, Two Potato. Το έργο, που πραγματευόταν τις διαφυλετικές σχέσεις, θεωρήθηκε ιδιαίτερα τολμηρό για τα δεδομένα της εποχής.

Η μεγαλύτερη κινηματογραφική της επιτυχία ήρθε το 1979, με την ταινία Breaking Away. Η ιστορία ακολουθεί τέσσερις νεαρούς φίλους στο Μπλούμινγκτον της Ιντιάνα, καθώς προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους μετά την ολοκλήρωση του σχολείου. Η Μπάρμπαρα Μπάρι ενσάρκωσε την Έβελιν Στόλερ, μια μητέρα που στέκεται υποστηρικτικά στο πλευρό του γιου της, ερμηνεία που της εξασφάλισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Στην ταινία συμμετείχε επίσης ο Ντένις Κουέιντ, ενώ το φιλμ διακρίθηκε με το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου. Η επιτυχία του οδήγησε αργότερα στη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς, στην οποία η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Έβελιν. Η ερμηνεία της αυτή αναγνωρίστηκε με υποψηφιότητα για βραβείο Emmy το 1981.

Εξίσου σημαντική υπήρξε η παρουσία της στο θέατρο. Το 1971 ήταν υποψήφια για βραβείο Tony Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ, χάρη στην ερμηνεία της ως Σάρα στο Company, το εμβληματικό έργο του συνθέτη και στιχουργού Στίβεν Σόντχαϊμ.

Στην τηλεόραση ξεχώρισε ως Ελίζαμπεθ Μίλερ, σύζυγος του αστυνόμου Μπάρνεϊ Μίλερ, στην ομώνυμη κωμική σειρά που προβλήθηκε από το 1975 έως το 1978. Παράλληλα, συμμετείχε στην κινηματογραφική κωμωδία Private Benjamin του 1980, όπου υποδύθηκε τη μητέρα του χαρακτήρα που ερμήνευσε η Γκόλντι Χον.

Oscar-nominated actress, 95, ends life with medical assistance following terminal cancer diagnosis https://t.co/9mJldXJNzv https://t.co/b2ddA01O81 — New York Post (@nypost) October 28, 2026

Η συγγραφική της πλευρά και η προσωπική της ζωή

Η δημιουργικότητα της Μπάρμπαρα Μπάρι δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ασχολήθηκε και με τη συγγραφή, δημοσιεύοντας δύο παιδικά βιβλία, τα Lone Star το 1990 και Adam Zigzag το 1994. Παράλληλα, κατέγραψε προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις μέσα από δύο βιβλία που συνδέονταν με τη δική της εμπειρία από τον καρκίνο: το Second Act (1997) και το Don’t Die of Embarrassment (1999).

Η ηθοποιός αφήνει πίσω της τα δύο παιδιά της, την Τζέιν και τον Άαρον Χάρνικ, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Τζέι Χάρνικ. Ο σύζυγός της είχε πεθάνει το 2007.

Με μια πορεία που περιλάμβανε σημαντικές κινηματογραφικές ερμηνείες, τηλεοπτικές επιτυχίες, θεατρικές διακρίσεις και συγγραφικό έργο, η Μπάρμπαρα Μπάρι αφήνει πίσω της μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.