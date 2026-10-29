Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, η Πένυ Ξενάκη και ο Θάνος Γεωργουλάς συναντιούνται στη μουσική σκηνή STAGE 7, παρουσιάζοντας το μουσικό πρόγραμμα «Τι να λησμονήσω, τι να θυμηθώ», μια βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που αγαπήθηκαν, μελωδίες που σημάδεψαν εποχές και στιγμές που παραμένουν ζωντανές στη μνήμη.

Με κοινό σημείο αναφοράς μια μακρά και ουσιαστική καλλιτεχνική διαδρομή, οι δύο καλλιτέχνες επιστρέφουν σε σημαντικές στιγμές της μουσικής τους πορείας, αναδεικνύοντας τη δύναμη των τραγουδιών που εξακολουθούν να συγκινούν και να συνδέουν το χθες με το σήμερα. Για αρκετά χρόνια υπήρξαν σταθεροί συνεργάτες, ο καθένας με τη δική του ιδιότητα, σε μια δημιουργική περίοδο που συνδέθηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής. Η Πένυ Ξενάκη, με την ιδιαίτερη ερμηνευτική της παρουσία, και ο Θάνος Γεωργουλάς, ως σολίστας, μαέστρος και συνθέτης, συνδέθηκαν καλλιτεχνικά με το έργο των Γιώργου Χατζηνάσιου, Μίμη Πλέσσα και Γιάννη Σπανού, συμμετέχοντας σε συναυλίες, δισκογραφικές παραγωγές και ξεχωριστές μουσικές στιγμές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από το κοινό τους μουσικό παρελθόν, προσωπικές επιτυχίες της Πένυς Ξενάκη, καθώς και χαρακτηριστικά τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες που φέρουν την υπογραφή του Θάνου Γεωργουλά ως συνθέτη, αναδεικνύοντας τη δημιουργική του πορεία και τη δική του μουσική ταυτότητα.

Με τη φωνή της Πένυς Ξενάκη και το πιάνο του Θάνου Γεωργουλά, οι αναμνήσεις ξαναγίνονται τραγούδι και οι γνώριμες μελωδίες συναντούν το παρόν, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη νοσταλγία, συγκίνηση και αυθεντικότητα. Μια συνάντηση που μας καλεί να θυμηθούμε όσα αγαπήσαμε, να ξανακούσουμε τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χρόνο και να αναρωτηθούμε: τελικά, από μια ολόκληρη ζωή γεμάτη μουσική, «τι να λησμονήσω, τι να θυμηθώ»;

Πληροφορίες παράστασης:

Πένυ Ξενάκη, φωνή

Θάνος Γεωργουλάς, πιάνο

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 | Μουσική Σκηνή Stage 7

Έναρξη 21:00

Εισιτήριο 15€

Stage7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, Αθήνα (πλησίον μετρό Μεταξουργείο)

Εισιτήρια: more.com& στο ταμείο του Stage Seven

Τηλέφωνο κρατήσεων : 6983-966234