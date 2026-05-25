Φτωχότερη είναι από σήμερα η καλλιτεχνική οικογένεια της Θεσσαλονίκης, μετά τον ξαφνικό χαμό του Τάσου Ξενιάδη. Ο αγαπημένος μουσικός παραγωγός και DJ έφυγε από τη ζωή στα 63 του χρόνια.

Ο Τάσος Ξενιάδης ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και οικεία πρόσωπα στα ερτζιανά, αλλά και στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Συνέδεσε το όνομά του με το κρατικό ραδιόφωνο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ3, αρχικά στον 102 Fm και έπειτα στον 958 Fm, όπου επιμελήθηκε και παρουσίασε αμέτρητες επιτυχημένες μουσικές εκπομπές.

Εκτός από το μικρόφωνο, είχε αναλάβει τα decks σε μερικά από τα πιο γνωστά και εμβληματικά στέκια της Θεσσαλονίκης (μεταξύ των οποίων τα Le Zazous, Canteen, La Dose και Μπαχτσέ Τσιφλίκ), κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου τόσο με τις ψαγμένες μουσικές του επιλογές όσο και με τον χαρακτήρα του.

Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 εξέφρασαν βαθιά θλίψη για την απώλεια του επί σειρά ετών συνεργάτη τους, απευθύνοντας τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 27/5 στις 11:30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Τούμπα, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στις 12:00 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Μαλακοπής.