«Αμερικανική προδοσία» - Ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα με τους Αλ Πατσίνο και Μίντοου Γουίλιαμς

Ήταν όμορφη. Ήταν ταλαντούχα. Ήταν Αμερικανίδα. Κατηγορήθηκε για προδοσία. Γνωστή ως η Σάλι του Άξονα. Η ιστορία της, όμως, άγνωστη. Για πρώτη φορά, η συνταρακτική ζωή της Μίλντρεντ Γκίλαρς εκτυλίσσεται στη μεγάλη οθόνη, καθώς αποκαλύπτονται οι λόγοι πίσω από τη διαβόητη συνεργασία της με τους Ναζί και τον αγώνα της να επιβιώσει σε μία από τις πιο σκληρές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.

Ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, μία προσεγμένη ταινία εποχής με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του δικηγόρου υπεράσπισης μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες γυναίκες στην πρόσφατη ιστορία της Αμερικής. Τον ρόλο αναλαμβάνει η Μίντοου Γουίλιαμς (10 Minutes Gone) δίπλα στον Τόμας Κρέτσμαν (The Pianist) που υποδύεται τον διαβολικό Γιόζεφ Γκέμπελς. Σκηνοθετεί ο Μάικλ Πόλις (Force of Nature).

Σύνοψη

Το 1948, ο διάσημος δικηγόρος Τζέιμς Λόφλιν (Αλ Πατσίνο) αναλαμβάνει μία πολύκροτη υπόθεση: την υπεράσπιση της Αμερικανίδας Μίλντρεντ Γκίλαρς (Μίντοου Γουίλιαμς), μιας εκφωνήτριας ναζιστικής προπαγάνδας -γνωστή ως η Σάλι του Άξονα -που συνεργάστηκε με τον Γιόζεφ Γκέμπελς (Τόμας Κρέτσμαν). Είναι στο χέρι του Λόφλιν να αποδείξει ότι η Γκίλαρς και η Σάλι του Άξονα, η πιο μισητή γυναίκα στην Αμερική, δεν υπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό.

Σε σκηνοθεσία: Μάικλ Πόλις και σε σενάριο (βασισμένο σε βιβλίο των Γουίλιαμ & Βανς Όουεν): Βανς Όουεν, Ντάριλ Χικς, Μάικλ Πόλις.

Πρωταγωνιστούν: Μίντοου Γουίλιαμς, Τόμας Κρέτσμαν, Αλ Πατσίνο, Κάρστεν Νόργκαρντ, Λάλα Κεντ, Μάρκους Ραφίνσκι.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 24 Ιουνίου 2021.

Δείτε το τρέιλερ: